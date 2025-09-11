SUA aprobă vânzarea de rachete Finlandei pentru un miliard de dolari

Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, ţară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia, notează AFP, citată de Agerpres.

„Vânzarea propusă va spori capacitatea Finlandei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare şi interoperabilitatea sa forţele americane şi alte forţe aliate”, a declarat Agenţia pentru cooperare în domeniul apărării şi securităţii (DSCA) într-un comunicat.

Această vânzare va „sprijini, de asemenea, obiectivele de politica externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite”, a adăugat agenţia.

Congresul de la Washington urmează să valideze tranzacţia, o formalitate.

După invadarea Ucrainei de către armata rusă, Finlanda a pus capăt anilor de nealiniere militară şi s-a alăturat NATO în 2023.