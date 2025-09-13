STUDIU Dieta mediteraneană „verde” poate încetini îmbătrânirea creierului

Dieta mediteraneană „verde”, care include suplimentar ceai verde și planta acvatică Mankai, poate ajuta cu o îmbătrânire mai lentă a creierului, potrivit unui nou studiu, notează MedicalXpress.

Studiul, publicat în revista Clinical Nutrition, a fost co-semnat de cercetători de la Universitatea Ben-Gurion, Școala de Sănătate Publică Harvard T.H. Chan și Universitatea din Leipzig.

Afecțiunile neurologice, inclusiv tulburările cognitive ușoare și boala Alzheimer, au fost asociate cu un decalaj mai mare al vârstei cerebrale – adică un creier „mai bătrân” decât ar fi prezis în raport cu vârsta cronologică a unei persoane. Pentru a evalua impactul dietei asupra vârstei cerebrale, cercetătorii au analizat date de la aproximativ 300 de participanți la studiul „Direct Plus”, unul dintre cele mai îndelungate proiecte de cercetare privind legătura dintre creier și dietă.

Pe parcursul a 18 luni, participanții au urmat una dintre cele trei diete: o dietă sănătoasă standard; o dietă mediteraneană tradițională, cu restricție calorică, săracă în carbohidrați simpli, bogată în legume și care înlocuia carnea roșie cu pui și pește; și dieta verde-mediteraneană, care includea suplimentar ceai verde și Mankai.

Când cercetătorii au măsurat nivelurile de proteine din sângele participanților, au descoperit că niveluri mai ridicate ale anumitor proteine erau asociate cu o îmbătrânire accelerată a creierului. În plus, au constatat că acele niveluri de proteine au scăzut la participanții care au urmat dieta verde-mediteraneană. Cercetătorii au emis ipoteza că efectul protector al dietei ar putea fi rezultatul moleculelor antiinflamatorii conținute în ceaiul verde și Mankai.

„Studierea proteinelor circulante din sânge ne permite să observăm, într-un context real, modul în care procesele de îmbătrânire ale creierului sunt influențate de schimbările stilului de viață și ale dietei”, a declarat Anat Meir, cercetător postdoctoral la Harvard Chan School, care a co-coordonat studiul.

„Această abordare ne oferă o fereastră dinamică asupra sănătății creierului, ajutând la dezvăluirea schimbărilor biologice cu mult timp înainte de apariția simptomelor. Prin cartografierea acestor semnături proteice, obținem perspective noi și puternice despre modul în care intervenții precum dieta pot ajuta la menținerea funcțiilor cognitive pe măsură ce înaintăm în vârstă.”

Autorul principal al studiului a fost Iris Shai, profesor asociat de nutriție la Harvard Chan School. Alți co-autori de la Harvard Chan School au fost Dong Wang, Frank Hu și Meir Stampfer.