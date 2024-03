STUDIU Consumul de marijuana sub orice formă este asociat unui risc mai mare de atac de cord și accident vascular cerebral

Fumatul, vapatul sau consumul de marijuana este legat de un risc semnificativ mai mare de atac de cord și de accident vascular cerebral, chiar dacă o persoană nu avea afecțiuni cardiace existente și nu a fumat sau nu a vapat tutun, potrivit unui nou studiu, citat de CNN.

În timp ce atât consumatorii zilnici, cât și cei care nu consumă zilnic au avut un risc crescut de atac de cord și de accident vascular cerebral în comparație cu cei care nu consumă, riscul de accident vascular cerebral a crescut cu 42%, iar riscul de atac de cord a crescut cu 25% dacă canabisul a fost folosit zilnic, a constatat studiul. Riscul a urcat pe măsură ce a crescut numărul de zile de consum de marijuana.

„Fumul de canabis nu este atât de diferit de fumul de tutun, cu excepția drogului psihoactiv: THC (tetrahidrocannabinol) față de nicotină”, a declarat autorul principal al studiului, Abra Jeffers, analist de date la Massachusetts General Hospital din Boston, care cercetează tutunul și renunțarea la fumat.

„Studiul nostru arată că fumatul de canabis prezintă riscuri cardiovasculare semnificative, la fel ca și fumatul de tutun. Acest lucru este deosebit de important, deoarece consumul de canabis este în creștere, iar consumul de tutun convențional este în scădere”, a declarat Jeffers într-un comunicat.

Constatările studiului reflectă alte cercetări care au constatat că utilizarea zilnică a marijuanei este legată de o creștere a bolilor coronariene, a atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale, a declarat Robert Page II, profesor de farmacie clinică și medicină fizică la Universitatea din Colorado Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences din Aurora, Colorado.

„Constatările acestui studiu au implicații foarte importante pentru sănătatea populației și ar trebui să fie un apel la acțiune pentru toți practicienii, deoarece acest studiu se adaugă la literatura de specialitate din ce în ce mai numeroasă, conform căreia consumul de canabis și bolile cardiovasculare pot fi o combinație potențial periculoasă”, a declarat Page într-un comunicat.

Page, care nu a fost implicat în acest studiu, a prezidat grupul de redactare voluntar pentru o declarație științifică din 2020 privind consumul de marijuana în scop medical și recreativ și sănătatea cardiovasculară.

Pericolul este real pentru tineri și vârstnici deopotrivă

Studiul, publicat miercuri în Journal of the American Heart Association, a analizat date despre 430.000 adulți colectate din 2016 până în 2020 prin intermediul Behavioral Risk Factor Surveillance System, un sondaj telefonic național realizat în fiecare an de către Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Persoanele care au participat la sondaj au avut vârste cuprinse între 18 și 74 de ani, cu o medie de vârstă de 45 de ani. Aproape 90% dintre adulți nu au consumat marijuana, în timp ce peste 63% nu au consumat niciodată tutun. În rândul consumatorilor actuali de marijuana, aproape 74% au declarat că fumatul este cea mai frecventă formă de consum; 4% erau consumatori zilnici, în timp ce 7% consumau mai puțin de zilnic. Aproape 29% dintre consumatorii zilnici de marijuana și 44% dintre consumatorii non-zilnici nu au consumat niciodată țigări de tutun.

Adulții mai tineri – definiți ca fiind bărbații sub 55 de ani și femeile sub 65 de ani – care au consumat marijuana au avut un risc cu 36% mai mare de boli coronariene, atac de cord și accident vascular cerebral, indiferent dacă au folosit sau nu și produse tradiționale din tutun.

Bolile de inimă și consumul de marijuana, o legătură cunoscută

Cercetările anterioare au descoperit deja o legătură între bolile de inimă și consumul de marijuana.

Un studiu din februarie 2023 a constatat că utilizarea zilnică a marijuanei poate crește riscul unei persoane de boală coronariană cu o treime, în comparație cu cei care nu consumă niciodată. Boala arterelor coronare este cauzată de acumularea de plăci în pereții arterelor care alimentează inima cu sânge. Denumită și ateroscleroză, CAD este cel mai frecvent tip de boală cardiacă, potrivit CDC.

Două studii publicate în noiembrie au constatat că adulții în vârstă care nu fumează tutun, dar care consumă marijuana, prezintă un risc mai mare atât de atac de cord, cât și de accident vascular cerebral atunci când sunt spitalizați, în timp ce persoanele care consumă marijuana zilnic au cu 34% mai multe șanse de a dezvolta insuficiență cardiacă.

Consumul de marijuana este în creștere în rândul adulților în vârstă. Un studiu realizat în 2020 a constatat că numărul americanilor în vârstă de peste 65 de ani care fumează marijuana sau folosesc comestibile a crescut de două ori între 2015 și 2018.

Asociația Americană a Inimii sfătuiește oamenii să se abțină de la a fuma sau de la a vaporiza orice substanță, inclusiv produsele din canabis, din cauza potențialului negativ pentru inimă, plămâni și vasele de sânge.

„Cele mai recente cercetări despre consumul de canabis indică faptul că fumatul și inhalarea canabisului crește concentrațiile de carboxihemoglobină din sânge (monoxid de carbon, un gaz otrăvitor), (și) gudron (materie combustibilă parțial arsă) similar cu efectele inhalării unei țigări de tutun, ambele fiind legate de boli ale mușchiului cardiac, dureri în piept, tulburări de ritm cardiac, atacuri de cord și alte afecțiuni grave”, a declarat Page pentru CNN într-un interviu anterior.

„Trebuie să tratezi acest lucru la fel ca pe orice alt factor de risc (pentru boli de inimă și accident vascular cerebral) și să înțelegi cu onestitate riscurile pe care ți le asumi”, a spus el.