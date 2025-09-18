STUDIU Africa este continentul cu cel mai mare risc de mortalitate din cauza incendiilor de vegetaţie

Africa este cel mai ameninţat continent de creşterea preconizată a mortalităţii cauzate de incendiile de vegetaţie, care se agravează odată cu schimbările climatice, potrivit unui studiu ştiinţific publicat joi în revista Nature, relatează AFP, citată de Agerpres.

Studiul oferă proiecţii, pe parcursul secolului al XXI-lea, privind expunerea la fum toxic şi emisii de particule generate de aceste incendii de pădure şi alte medii naturale.

O hartă arată că în anii 2090, Africa ar urma să fie cea mai afectată, în special pădurea din bazinul Congo, din jurul Ecuatorului, şi pădurile tropicale care se întind din Senegal până în Uganda.

„Proiecţia noastră identifică Africa subsahariană ca fiind regiunea cea mai afectată de decesele premature cauzate de incendiile de vegetaţie în cadrul scenariilor viitoare de încălzire”, apreciază autorii studiului.

Aceştia estimează că între perioadele 2010-2014 şi 2095-2099 mortalitatea atribuită acestei cauze ar trebui să fie multiplicată cu 11 sau chiar cu 17 în scenariul de încălzire cel mai extrem.

În Asia, se aşteaptă ca numărul deceselor să se dubleze sau chiar să crească de până la 13 ori în cel mai rău scenariu. În regiunile temperate, cum ar fi Europa şi America de Nord, se aşteaptă ca acestea să rămână stabile la dublul acestui nivel, putând creşte de până la 11 ori în cel mai rău scenariu.

Incendiile de vegetaţie provoacă decese direct prin inhalarea de vapori toxici şi indirect prin emisia de particule fine în suspensie (PM2.5), care duc la bronşită cronică, cancer pulmonar şi boli cardiovasculare.

Africa oferă o caracteristică unică pe perioada studiată: potrivit autorilor, se aşteaptă ca acest continent să se confrunte cu defrişări, alături de o îmbătrânire accelerată a populaţiei.