Studenții pro-palestinieni de la Columbia sfidează ultimatumul universității americane

Studenții de la Universitatea Columbia din New York, care reprezintă punctul de plecare al unei mișcări studențești pro-palestiniene din Statele Unite, au ocupat o clădire în cursul nopții de luni spre marți, sfidând un ultimatum pentru a pune capăt protestului lor.

Luni seară, Columbia a început să sancționeze studenții care au refuzat să părăsească tabăra instalată de zece zile „altfel decât prin forță”, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

În timpul nopții, manifestanții s-au baricadat în interiorul clădirii Hamilton, iar alții au înconjurat-o formând un lanț uman în exterior, potrivit unei înregistrări video postate pe rețelele de socializare.

Students at Columbia University have occupied Hamilton hall. Today the university president explicitly said to students the school would not be divesting and threatened to suspend students protesting. The last time this building was taken over by student protesters was in 1968 pic.twitter.com/IhoWVYlocB

— Lama Al-Arian (@lalarian) April 30, 2024