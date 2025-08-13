Zelenski: „I-am spus lui Trump că Putin blufează”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, într-o conferință comună de presă cu cancelarul german Friedrich Merz, la Berlin, că le-a spus lui Trump și liderilor europeni că „Putin blufează” atunci când “încearcă să avanseze de-a lungul întregului front”, potrivit Sky News.

El a afirmat că toți liderii care s-au întâlnit astăzi doresc „pace în Ucraina, pace în Europa” și au convenit asupra unui set de principii înainte de discuțiile de vineri ale lui Donald Trump cu Vladimir Putin, subliniind: „Ceea ce privește Ucraina trebuie să fie discutat cu Ucraina”.

Zelenski a adăugat că Trump susține o încetare a focului și garanții de securitate pentru Ucraina” și a adăugat că „Rusia nu ar trebui să aibă dreptul de a veto în ceea ce privește perspectivele NATO ale Ucrainei”.

„Ar trebui să existe o presiune comună asupra Rusiei, ar trebui să existe sancțiuni și ar trebui să existe un mesaj că, dacă Rusia nu este de acord cu o încetare a focului în Alaska, acest principiu ar trebui să funcționeze”, a subliniat el.

„Putin blufează, de asemenea, spunând că nu-i pasă de sancțiuni și că acestea nu funcționează”, a continuat el.

„În realitate, sancțiunile sunt foarte eficiente și afectează economia militară rusă”.

Zelenski a spus, de asemenea, că „Putin nu vrea pace – el vrea să ne ocupe țara”.

Liderul de la Kiev a făcut apel la sancțiuni americane și europene, afirmând că acestea sunt esențiale pentru a „opri războiul lui Putin”.

Cu privire la întâlnirea Trump-Putin, el a comentat: „Sperăm că tema centrală va fi o încetare a focului. Președintele Statelor Unite a spus acest lucru de mai multe ori. Mi-a propus ca, după întâlnirea din Alaska, să avem contacte și să discutăm despre toate rezultatele, dacă acestea sunt obținute, și să definim pașii viitori”.