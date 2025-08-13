G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zelenski: „I-am spus lui Trump că Putin blufează”

Zelenski Merz
Credit line: John MACDOUGALL / AFP / Profimedia

Zelenski: „I-am spus lui Trump că Putin blufează”

Articole13 Aug 0 comentarii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, într-o conferință comună de presă cu cancelarul german Friedrich Merz, la Berlin, că le-a spus lui Trump și liderilor europeni că „Putin blufează” atunci când “încearcă să avanseze de-a lungul întregului front”, potrivit Sky News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

El a afirmat că toți liderii care s-au întâlnit astăzi doresc „pace în Ucraina, pace în Europa” și au convenit asupra unui set de principii înainte de discuțiile de vineri ale lui Donald Trump cu Vladimir Putin, subliniind: „Ceea ce privește Ucraina trebuie să fie discutat cu Ucraina”.

Zelenski a adăugat că Trump susține o încetare a focului și garanții de securitate pentru Ucraina” și a adăugat că „Rusia nu ar trebui să aibă dreptul de a veto în ceea ce privește perspectivele NATO ale Ucrainei”.

„Ar trebui să existe o presiune comună asupra Rusiei, ar trebui să existe sancțiuni și ar trebui să existe un mesaj că, dacă Rusia nu este de acord cu o încetare a focului în Alaska, acest principiu ar trebui să funcționeze”, a subliniat el.

„Putin blufează, de asemenea, spunând că nu-i pasă de sancțiuni și că acestea nu funcționează”, a continuat el.

„În realitate, sancțiunile sunt foarte eficiente și afectează economia militară rusă”.

Zelenski a spus, de asemenea, că „Putin nu vrea pace – el vrea să ne ocupe țara”.

Liderul de la Kiev a făcut apel la sancțiuni americane și europene, afirmând că acestea sunt esențiale pentru a „opri războiul lui Putin”.

Cu privire la întâlnirea Trump-Putin, el a comentat: „Sperăm că tema centrală va fi o încetare a focului. Președintele Statelor Unite a spus acest lucru de mai multe ori. Mi-a propus ca, după întâlnirea din Alaska, să avem contacte și să discutăm despre toate rezultatele, dacă acestea sunt obținute, și să definim pașii viitori”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicușor Dan, convorbire telefonică cu Zelenski, înaintea reuniunii Coaliției susținătorilor Ucrainei și a summitului Trump – Putin / Președintele României a acceptat invitația de a face o vizită la Kiev în această toamnă

Articole12 Aug • 490 vizualizări
0 comentarii

Armata ucraineană neagă un avans rusesc în apropierea fronturilor Pokrovsk și Dobropillia

Articole12 Aug • 764 vizualizări
0 comentarii

80 de miliarde de euro față de 65: Europa mărește ecartul față de Statele Unite în ceea ce privește ajutorul militar pentru Ucraina

Articole12 Aug • 367 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.