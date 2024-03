Steven Spielberg spune că „The Zone of Interest” este cel mai bun film despre Holocaust lansat după „Schindler’s List” / Producția este nominalizată la Oscar

Regizorul american Steven Spielberg a declarat că „The Zone of Interest” este cel mai bun film despre Holocaust pe care l-a văzut după cel regizat de el, „Schindler’s List”, transmite Far Out Magazine.

„’The Zone of Interest’ este cel mai bun film despre Holocaust la care am asistat de la al meu. Face o treabă foarte bună în ceea ce privește conștientizarea, în special a banalității răului”, a declarat Spielberg pentru The Hollywood Reporter.

Regizat de Jonathan Glazer, „The Zone of Interest” este nominalizat în acest an la categoria „Cel mai bun film” de la Oscaruri, eveniment care va fi organizat pe 10 martie.

Producția este bazată pe cartea din 2014 cu același nume a lui Martin Amis și spune povestea comandantului de lagăr Rudolf Hoss (jucat de Christian Friedel), care se străduiește să ducă o viață de vis alături de soția lui Hedwig (Sandra Huller) într-o casă aflată lângă lagărul de concentrare Auschwitz din Polonia ocupată de germani.

„Schindler’s List”, apărut în 1993, este considerat unul dintre cele mai bune filme despre Holocaust făcute vreodată. Producția a câștigat șapte premii Oscar. Regizorul filmului, Steven Spielberg, provine dintr-o familie de evrei care a pierdut membri în timpul Holocaustului.

Despre „Schindler’s List”, Spielberg a spus că este cel mai bun film pe care l-a făcut. „Este cel mai bun film pe care l-am făcut vreodată. Nu voi spune că este cel mai bun film pe care îl voi face vreodată. Dar, în prezent, este cel de care sunt cel mai mândru”, afirma regizorul în 2016.



