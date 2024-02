Brad Pitt, în discuţii pentru ultimul film al lui Quentin Tarantino, „The Movie Critic” / Regizor: Nu vă pot spune nimic până nu vedeţi filmul

Brad Pitt va lucra cu Quentin Tarantino pentru cel de-al zecelea şi, aparent, ultimul film al regizorului, „The Movie Critic”. Stadiul înţelegerii nu este clar, scrie Variety, transmite News.ro.

Tarantino nu a făcut dezvăluiri în legătură cu „The Movie Critic”, dar se pare că acţiunea se va desfăşura în sudul Californiei în anii 1970 şi va avea în centru un critic de film cinic. Se zvoneşte că ar fi inspirat din viaţa lui Pauline Kael, regretata scriitoare de la The New Yorker, care a fost unul dintre cei mai influenţi critici de film ai vremii sale.

Tarantino a evitat întrebările despre „The Movie Critic” în timpul unei conversaţii la Festivalul de Film de la Cannes din 2023: „Nu vă pot spune nimic până nu vedeţi filmul. Sunt tentat să fac câteva dintre monologurile personajului chiar acum, dar nu am de gând să o fac. Poate dacă ar fi fost mai puţine camere video. Trebuie doar să aşteptaţi şi să vedeţi”.

Pitt va filma anul acesta un lungmetraj despre cursele de Formula 1 din „Top Gun: Maverick”, regizat de Joseph Kosinski. În acel film, o producţie Apple, el va juca rolul unui pilot veteran care iese la pensie pentru a concura alături de un pilot începător şi de titanii acestui sport. Aşadar, dacă discuţiile pentru „The Movie Critic” se finalizează, probabil că producţia nu va începe până la jumătatea anului sau mai târziu. Niciun studio nu este ataşat filmului, care va fi filmat în California şi va beneficia de un buget de 20 de milioane de dolari.

Pitt şi Tarantino au lucrat împreună anterior la „Inglourious Basterds” din 2009 şi la „Once Upon a Time… in Hollywood” din 2019, care i-a adus lui Pitt un Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. „Once Upon a Time… in Hollywood”, care i-a avut ca protagonişti pe Leonardo DiCaprio şi Margot Robbie, a generat, de asemenea, în box office, 377 de milioane de dolari la nivel global.

Tarantino a împărtăşit intenţia de a se retrage din cinematografie după cel de-al 10-lea film al său. El şi-a făcut debutul în lungmetraj cu drama poliţistă independentă „Reservoir Dogs” în 1992 şi a continuat cu filmul „Pulp Fiction” din 1994, câştigător al premiului Palme d’Or. Tarantino a mai regizat „Jackie Brown”, „Kill Bill: Volumul 1” şi „Volumul 2”, „Death Proof”, „Django Unchained” şi „The Hateful Eight”.