„Stejarii” nu vor mai putea juca pe Stadionul Arcul de Triumf până când Federația Română de Rugby nu-și achită datoriile

Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf, a precizat într-o postare pe rețelele sociale că Federația Română de Rugby nu și-a achitat datoriile și că nu va mai avea acces pe arena bucureșteană.

Directorul CSN „Arcul de Triumf” a adăugat că se va adresa instanței pentru recuperarea prejudiciului cauzat de Federația Română de Rugby.

Mai mult decât atât, Radu Popa a mai precizat că de-acum înainte orice eveniment solicitat de Federația Română de Rugby se va disputa doar cu plata în avans.

„Dragi susținători. Vă informăm cu regret că din cauza restanțelor financiare semnificative acumulate de Federația Română de Rugby, suntem nevoiți să anulăm toate evenimentele solicitate de această instituție în cadrul complexului.

Am întârziat cât s-a putut de mult această măsură, am căutat soluții, am încercat să suplinim aceste deficiențe majore, însă comportamentul neserios și lipsa de responsabilitate demonstrată de responsabilii din cadrul federației, care au ales să nu își onoreze obligațiile financiare, ne-au adus în punctul în care să nu mai avem altă soluție.

Este inacceptabil ca o federație sportivă să trimită sportivi în cantonamente fără a le asigura plata pentru cazare, masă și alte nevoi esențiale. De asemenea este o atitudinea dăunătoare și iresponsabilă să li se ceară sportivilor performanță în condițiile în care niciunul nu beneficiază de un suport financiar.

Aceste acțiuni pun în pericol integritatea sportului românesc, dar și stabilitatea financiară a altor societăți care colaborează cu Federația. Ne aflăm în această situație și în consecință ținem să precizăm că orice colaborare viitoare cu FRR se va desfășura exclusiv cu plata serviciilor prestate în avans.

Cât despre recuperarea prejudiciilor cauzate până acum, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanțelor de judecată. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru sprijinul vostru continuu. Rămâneți alături de noi în lupta pentru un sport românesc corect și responsabil!

Cu stimă, Radu Popa. Director CSN Arcul de Triumf”, a transmis oficialul pe pagina de Facebook a Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

„Stejarii” ar trebui să joace pe Stadionul Arcul de Triumf trei meciuri în următoarea perioadă (în luna noiembrie), vorbim despre partide test împotriva naționalelor din Tonga (9 noiembrie), Canada (16 noiembrie) și Uruguay (23 noiembrie). după cum informează Rugbyromania.ro.