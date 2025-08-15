Cuţite, topoare şi coase, descoperite la doi bărbaţi din Dâmbovița, la un târg tradiţional de organizat de Sfânta Maria, în localitatea Corneşti / Unul dintre ei este minor
Un bărbat şi un adolescent care au mers, vineri, la un târgul tradiţional de organizat de Sfânta Maria în localitatea dâmboviţeană Corneşti au dus cu ei cuţite, topoare şi coase. Jandarmii i-au oprit când au constatat că au un comportament ostil, transmite News.ro.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa anunţă că a depistat, vineri, la un târg tradiţional organizat în comuna Corneşti, cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, doi bărbaţi care aveau numeroase arme albe. Atitudinea celor doi a atras atenţia echipajului de jandarmi.
”La vederea forţelor de ordine, cei doi bărbaţi – un minor de 16 ani şi un adult de 44 de ani – au manifestat o atitudine ostilă. În urma legitimării şi a controlului corporal preventiv, asupra acestora au fost găsite două cuţite. De asemenea, în atelajele hipo aparţinând celor doi au fost descoperite mai multe coase şi topoare, obiecte ce puteau fi folosite pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice”, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa.
Instituţia precizează că jandarmii au întocmit actele necesare şi sesizează Poliţia pentru continuarea cercetărilor privind portul fără drept de obiecte periculoase în locuri special amenajate pentru distracţie ori agrement.
