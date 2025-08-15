Președintele Ungariei, Sulyok Tamás, deschide Zilele Maghiare la Cluj-Napoca

Gala de deschidere a celei de-a 16-a ediții a Zilelor Culturale Maghiare la Cluj Napoca va avea loc luni, 18 august, de la ora 19:00, în sala mare a Operei Maghiare. La eveniment va fi prezent pentru a susține un discurs, președintele Ungariei, Sulyok Tamás, care se află într-o vizită privată în România, scrie ActualdeCluj.ro

Președintele Ungariei a participat anul acesta la ceremonia de hirotonire a noului episcop al Bisericii Reformate a Ardealului, Kolumban Vilmos, în Cluj-Napoca. Cu respectivul prilej arăta că e convins că Transilvania va deveni o stâncă care nu va dispărea niciodată.

”Maghiarii își păstrează limba, conștiința națională și cultura. Pentru ca povara istoriei să ridice sufletele și să nu le distrugă, e nevoie de credință mare, de solidaritate și încredere. Biserica Reformată și-a stabilit un țel prin educație, școli, iar poporul a reușit să trăiască, din nou, această revitalizare, a reușit să vadă cât e de importantă construcția unor instituții puternice, cum sunt colegiile reformate. În aceste colegii și biserici, în spațiul reformat, se reînnoiește viața reformată, iar congregațiile puternice șterg frica și pot să trăiască și să se ajute reciproc. Membrii congregației decid să rămână în comunitate, pe pământul natal și să devină credincioșii lui Dumnezeu și așa poate deveni Transilvania ca Sionul, o stâncă care nu va dispărea niciodată. (…) În calitatea mea de președinte al Ungariei, confirm că națiunea este cheia noastră și istoria ne arată că nu putem trăi unii fără ceilalți. Trebuie să ne punem întrebarea ce însemnăm noi, unii pentru ceilalți, fie aici în Transilvania, fie dincolo de hotare, maghiari de aici și cei de dincolo. Eu cred că nu putem duce mai departe moștenirea noastră dacă ne uităm doar la valorile geografice și culturale din Ținutul Secuiesc sau din Transilvania pentru că, dincolo de acestea, avem o valoare mai mare, și anume maghiarii care trăiesc pe pământul natal, bisericile noastre.Trebuie să ne cunoaștem bucuria, tristețile, să știm cum putem să ne ajutăm reciproc, ce putem face ca toate comunitățile maghiare din Transilvania să rămână puternice și să dăinuie”, a declarat Sulyok Tamas, în Cluj. Citește mai mult pe ActualdeCluj.ro