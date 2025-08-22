Steagul Rusiei a fluturat joi la Iași: ambasadorul Moscovei și rusofili locali au ținut lecții despre „denazificarea Ucrainei fasciste” / S-a sărbătorit a 80-a aniversare a victoriei coaliției antihitleriste din Al Doilea Război Mondial

În timp ce Europa stă alături de Ucraina la masa negocierilor, în încercarea de a opri războiul declanșat de Rusia, rusofilii din Iași s-au strâns ieri la Cimitirul Eternitatea ca să vorbească despre „denazificarea” Ucrainei, scrie Ziarul de Iași.

Sub pretextul celebrării celei de-a 80-a aniversare a victoriei coaliției antihitleriste din Al Doilea Război Mondial, aceștia s-au strâns la Monumentul Eroilor Sovietici. Au fost însoțiți de ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Gheorghievici Lipaev.

După cuvântarea acestuia, au mai vorbit un ieșean care are o asociație rusofilă, un canotor olimpic rus, un profesor de istorie și un membru al Partidului Patrioților. Culmea, românii au vorbit mai mult despre „denazificarea” Ucrainei decât ambasadorul rus.

În total, au fost aproximativ 30 de persoane. Niciun reprezentant oficial din Iași sau de la nivel național nu a venit. Printre simpatizanți s-au remarcat un bărbat înfășurat în drapelul României, altul cu o icoană, un participant cu un steag roșu pe care era scris un mesaj în chirilică și doi tineri care fluturau steagul Rusiei.

Reprezentantului ieșean al Asociației Forumul pentru Dezvoltare Durabilă Europeană a vorbit despre „recunoștința” pentru coalița antihitleristă și despre respectul pentru poporul rus. L-a descris, pe acesta din urmă, ca fiind „o forță de neclintit”, una care inspiră și astăzi, conform lui Vasile Iftime – „ne face să luptăm pentru a păstra pacea și democrația”.

Cel mai înfocat discurs l-a avut însă Petre Ignătenco, fost sportiv de performanță la caiac-canoe, care a reprezentat România și la campionate mondiale.

După 50 de ani, devenit șofer de taxi, acesta a reînființat Patidul Comunist Român și o asociație de prietenie româno-rusă. Într-un amestec ideologic total, acesta a vorbit despre o „luptă pentru pace”, care ar fi, de fapt, una „împotiva fascismului în primul rând”. I-a numit pe ucraineni fasciști, a blamat afilierea țării noastre idealurilor europene și a lăsat să se înțeleagă că întreaga suflare rusofilă din țară, care numără mai mult decât cei 30 de inși de la Iași, așteaptă să se întâmple „ceva” pe 23 august, anul acesta. Fără a da mai multe detalii.