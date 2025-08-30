Statuia lui Ştefan cel Mare din faţa Palatului Culturii din Iaşi va fi restaurată. Monumentul vechi de 140 de ani se găseşte într-o stare avansată de degradare

Statuia domnitorului Ştefan cel Mare amplasată în faţa Palatului Culturii din Iaşi şi care se află într-un stadiu avansat de degradare va fi restaurată, costul investiţiei ridicându-se la aproape 1,4 milioane de lei, transmite News.ro.

Primăria Iaşi a anunţat că a organizat o licitaţie pentru restaurarea monumentului, la care au participat două firme, iar câştigătoare a fost desemnată societatea Conest SA, pentru suma de 1,37 milioane de lei cu TVA.

Monumentul, vechi de peste 140 de ani, se află în stare avansată de degradare, prezentând probleme structurale şi estetice, atât la nivelul soclului, cât şi la statuia propriu-zisă.

Potrivit primăriei ieşene, au fost identificate fisuri verticale şi orizontale, degradări ale suprafeţelor şi infiltraţii de apă, materiale degradate, deplasări ale unor elemente din piatră, depuneri biologice şi finisaje deteriorate.

Ansamblul statuar ”Ştefan cel Mare” este compus din statuia din bronz, montată pe un suport metalic, şi din soclul monumental, fabricat din zidărie de piatră, placat cu marmură de Carrara.

Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare este un monument public înscris în Lista Monumentelor Istorice.

Statuia a fost realizată de sculptorul francez Emmanuel Frémiet. Ceremonia dezvelirii a avut loc în 5 iunie 1883, în prezenţa Regelui Carol I. Vasile Alecsandri a compus pentru această ocazie poezia ”Odă la statuia lui Ştefan cel Mare”.