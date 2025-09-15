Staţiunea Băile Govora va avea parc de aventură / Investiție de 6 milioane de euro, cu finanţare prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Staţiunea Băile Govora va avea un parc de aventură, cu tiroliană, alpine coster şi chiar piste de biciclete off-road, anunţă administraţia publică locală, care luni a semnat contractul de execuţie al acestei investiţii.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Băile Govora, finanţarea acestui parc de agrement a fost obţinută prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia, scopul investiţiei fiind acela de a dezvolta şi turismul de agrement în această staţiune renumită pentru apele minerale iodurate, bromurate şi sulfuroase, ideale pentru tratarea afecţiunilor respiratorii şi reumatismale.

„Povestea acestui proiect nu începe azi. Ea a prins contur încă din anul 2020, când am demarat proiectarea, finanţată prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică (finanţare nerambursabilă – fonduri europene). De atunci şi până acum, prin multă muncă, documentaţii, proceduri şi determinare, am reuşit să transformăm acest vis în realitate. Este un proiect de amploare şi viziune, construit cu efort şi perseverenţă, care va completa turismul balnear cu o componentă modernă de agrement. Va aduce emoţie, curaj, distracţie şi adrenalină, dar şi locuri de muncă, oportunităţi economice şi un nou magnet pentru turiştii care aleg Govora ca destinaţie de vacanţă”, a precizat primarul staţiunii, Mihai Mateescu.

Investiţia se ridică la peste şase milioane de euro, lucrările, care ar trebui finalizate în 2029, presupunând realizarea de trasee de tiroliană şi parc de aventură pe niveluri de dificultate, alpine coaster (pista de bob pe structură metalică), tubbing pentru toate anotimpurile, zone de relaxare şi spaţii de joacă pentru copii, precum şi perete de căţărare şi circuit de biciclete off-road.