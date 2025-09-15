Nicușor Dan despre incidentele cu dronele rusești: ”Mesajul meu e de încredere pentru români” / De ce nu a fost doborâtă ultima dronă care a intrat în România: ”Când tragi, poți să provoci pagube colaterale”

Președintele Nicușor Dan susține că românii se află în siguranță, în contextul în care în ultimele luni mai multe drone rusești au intrat pe teritoriul țării noastre.

”Dau asigurări românilor că suntem în siguranță. Colaborăm cu partenerii, NATO funcționează. Incidentul cel mai important a fost cu cele 19 drone din Polonia, e dovedit că au venit din Rusia. Reacția NATO a fost foarte fermă. Înseamnă că există determinare de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. Mesajul meu e de încredere pentru români, dar și de continuare a eforturilor financiare care nu sunt plăcute, nu e plăcut să dai bani la armată. Știm că drona e rusească, știm intervalul de timp și parcursul pe teritoriul românesc„, a spus Nicușor Dan luni seară, în cadrul unei emisiuni transmise de Antena 3.

Întrebat dacă trebuia să fie doborâtă drona rusă, Dan a răspuns că exista riscul de a se produce daune colaterale.

”Tot timpul e o discuție. După legea votată există cadrul legal pentru doborâre, nu trebuie să dea ordin nici președintele, nici ministrul, ci comandantul operațiunii. Când tragi, poți să provoci pagube colaterale”, a mai spus Nicușor Dan.

Forțele Aeriene au anunțat sâmbătă, 13 septembrie că a fost interceptată o dronă în spațiul aerian național.

”Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat la ora 18:05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre”, a fost transmis în comunicatul oficial.