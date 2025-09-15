Un român trimis în judecată pentru atacuri antisemite la Londra s-a declarat nevinovat și va fi ținut în arest preventiv până la proces

Ionuț-Cristian Bold, în vârstă de 37 de ani, fără domiciliu stabil, s-a declarat nevinovat la șase capete de acuzare de distrugere agravată din motive rasiale sau religioase, în fața Curții de Magistrați (echivalentul judecătoriei) de la Highbury Corner, nordul Londrei.

El este acuzat că a împrăștiat urină și fecale peste sinagogi, școli și locuințe evreiești din nord-vestul Londrei, între aprilie și septembrie 2025. Acuzațiile se referă la presupuse incidente de deteriorare a porților, gardurilor și zidurilor sinagogilor.

Înainte de a răspunde cum se declară, vinovat sau nevinovat, Bold a spus în fața instanței: „Mark Zuckerberg este David al Israelului. Prințul Harry este Henric al VIII-lea”, scrie BBC News.

Instanța a fost informată că acesta nu are antecedente penale și că locuia într-o casă ocupată ilegal la momentul arestării. Echipa sa de apărare a solicitat judecătorului să îl trimită la o evaluare efectuată de un specialist în sănătate mintală. Avocații au informat instanța că Bold este liber profesionist, locuiește în Marea Britanie de 11 ani cu permis de ședere pe termen nelimitat și are un copil în China cu partenera sa.

Procuroarea de ședință, Penny Ferguson, a spus că pașaportul său românesc nu a fost recuperat și că acesta prezenta riscul de a părăsi țara.

Judecătoarea Rebecca Saillet a decis că Bold va rămâne în arest preventiv din motive de sănătate mintală și pentru propria sa protecție. El va compărea în fața Curții Coroanei (echivalentul tribunalului) din Harrow pe 13 octombrie. Capetele de acuzare sunt prea grave pentru a fi judecate de Curtea de Magistrați care are în competență infracțiuni pasibile de maximum șase luni de închisoare.

Infracțiunile au vizat cartierele Golders Green și Hendon, unde locuiesc numeroși evrei. Seria de atacuri a început pe 15 august, scrie Jewish News. Timp de câteva săptămâni, fecale și urină au fost împrăștiate la intrările sinagogilor, școlilor evreiești, reședințelor private și chiar pe o mașină legată de o congregație.

Joia trecut, excremente au acoperit încuietoarea cu cod a unei sinagogi și a unei școli. Cu câteva zile înainte, Shomrim North West London, un grup evreiesc de supraveghere a cartierului, a publicat imagini de pe camerele de supraveghere care arătau un bărbat aruncând lichid pe o școală evreiască. Ulterior s-a confirmat că lichidul era urină. Anchetatorii au legat cel puțin șapte incidente de același suspect.

Acuzațiile subliniază îngrijorarea crescândă cu privire la infracțiunile antisemite din Regatul Unit de la masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 în Israel. Liderii evrei avertizează că un climat toxic continuă să alimenteze ostilitatea față de evrei și instituțiile evreiești.

Duminică 7 septembrie a avut loc un marș împotriva antisemitismului la care au participat circa 15.000 de persoane. În acea dimineață a avut loc profanarea unei sinagogi din Golders Green cu excremente de care este acuzat Bold.