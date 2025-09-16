G4Media.ro
Statele Uniunii Europene au convenit măsuri post-conflict pentru ucrainenii care vor reveni…

sursa foto: Facebook/ Volodimir Zelenski

Statele Uniunii Europene au convenit măsuri post-conflict pentru ucrainenii care vor reveni în ţara lor

16 Sep

Statele membre ale Uniunii Europene au căzut de acord marţi asupra unei abordări coordonate în vederea revenirii în ţară a ucrainenilor plecaţi din cauza războiului din Ucraina, atunci când condiţiile o vor permite, şi oferirii statutului de rezident legal refugiaţilor eligibili, informează agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

”Atacurile persistente şi nejustificate ale Rusiei împotriva Ucrainei continuă. Solidaritatea Uniunii Europene cu poporul ucrainean rămâne neclintită”, a declarat ministrul danez pentru imigraţie, Kaare Dybvad Bek, a cărui ţară asigură până la finalul anului preşedinţia Consiliului UE.

”În acelaşi timp, este normal să ne pregătim pentru ziua când situaţia va permite ucrainenilor să se întoarcă acasă pentru a contribui la reconstruirea ţării lor”, a adăugat el.

De la începerea războiului din Ucraina, peste 4,3 milioane de oameni au părăsit Ucraina ajungând în Uniunea Europeană, potrivit Comisiei Europene. Germania găzduieşte cea mai mare parte dintre aceştia, peste 1,2 milioane de persoane.

Mulţi dintre aceşti ucraineni beneficiază de aşa-numitul statut de protecţie temporară, care le permite cetăţenilor ucraineni să aibă acces pe piaţa forţei de muncă din UE şi să beneficieze de ajutoare sociale şi asistenţă medicală fără a trebui în prealabil să solicite azil.

Acest statut urmează să se încheie în martie 2027. Ucrainenii eligibili urmează să primească permise de rezidenţă naţională, ”emise de exemplu pentru angajare, studii sau din motive familiale”, indică un comunicat al UE.

Potrivit noilor principii convenite, ţările membre urmează să îi informeze ucrainenii refugiaţi în legătură cu opţiunile, drepturile şi obligaţiile pe care le au atunci când le expiră statutul de protecţie temporară.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

