Rusia ar putea reduce producția de petrol din cauza atacurilor ucrainene cu drone (surse)

Transneft a avertizat companiile petroliere că ar putea fi nevoite să reducă producția în viitor din cauza atacurilor cu drone asupra infrastructurii de export – porturi și rafinării, scrie, citând surse, agenția Reuters, citată de BBC.

Dronele ucrainene au lovit recent cel puțin 10 rafinării din Rusia, inclusiv una dintre cele mai mari, Kirishi, reducând capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproape o cincime.

Atacurile au avariat și infrastructura portuară de la Marea Baltică – porturile Ust-Luga și Primorsk, reamintește agenția.

Autoritățile ruse nu au comentat public amploarea pagubelor sau impactul acestora asupra producției și exporturilor. Însă Transneft, monopolul natural al Rusiei în transportul petrolului, a restricționat în ultimele zile capacitatea companiilor petroliere de a stoca țiței în sistemul său de conducte și a avertizat asupra posibilelor reduceri ale cantității de țiței preluate în cazul în care vor apărea pagube semnificative suplimentare, au declarat două surse din industrie pentru Reuters.

Aceste atacuri ar putea forța Rusia să reducă producția în viitor, au afirmat trei surse bine informate.

Transneft nu a comentat această informație.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat atacurile dronelor ucrainene asupra infrastructurii petroliere și gaziere a Rusiei, numindu-le „cele mai rapide sancțiuni”.