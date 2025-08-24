Peste 5.400 de cetăţeni ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului / În trei cazuri, cetăţeni ucraineni care obţinuseră protecţie temporară în România au devenit apoi călăuze pentru alţi conaţionali, fiind arestaţi

Peste 5.400 de cetăţeni ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului, au anunţat reprezentanţii Poliţiei de Frontieră. Ei au menţionat că cifra este mai mică decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când fuseseră prinse 7600 de persoane. În trei cazuri, cetăţeni ucraineni care obţinuseră protecţie temporară în România au devenit apoi călăuze pentru alţi conaţionali, fiind arestaţi preventiv pentru trafic de migranţi, transmite News.ro.

”Poliţiştii de frontieră din cadrul inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei şi Iaşi şi cei de la Garda de Coastă au depistat, la graniţa cu Ucraina, peste 5.400 de cetăţeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului 2025. Cifra este mai mică decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost depistate peste 7.680 de persoane”, au anunţat, duminică, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Ei au menţionat că cetăţenii ucraineni ajunşi în România în acest mod beneficiază de un regim juridic special, adaptat situaţiei generate de războiul din ţara vecină.

”În locul procedurilor obişnuite aplicate pentru trecerea ilegală a frontierei, aceştia pot solicita mecanismele existente pentru protecţie, principalul instrument fiind protecţia temporară, reglementată la nivelul Uniunii Europene şi aplicată şi în România”, a precizat sursa citată.

Poliţiştii de frontieră au mai transmis că s-au confruntat şi cu situaţii în care cetăţeni ucraineni, după ce au obţinut protecţie temporară, s-au întors în ţara lor şi au revenit, însoţind alţi conaţionali. În trei astfel de cazuri, cetăţeni ucraineni care au avut rol de călăuze au fost arestaţi preventiv pentru trafic de migranţi.

”Un exemplu semnificativ este cel din luna iulie, când poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Valea Vişeului au descoperit cinci cetăţeni ucraineni care au traversat Munţii Maramureşului. Printre ei se afla un tânăr de 23 de ani, deja beneficiar al protecţiei temporare în România, care avea rolul de călăuză. Acesta a fost reţinut şi arestat preventiv pentru 30 de zile”, au mai afirmat reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Ei au adăugat că având în vedere condiţiile dificile din zona montană – altitudini mari, teren accidentat şi vreme extremă – prioritatea rămâne siguranţa oamenilor.

”În colaborare cu lucrătorii Salvamont şi cei ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, aceştia intervin frecvent pentru a acorda primul ajutor şi pentru a salva vieţi. De la începutul anului, au fost sprijiniţi peste 150 de cetăţeni ucraineni aflaţi în pericol de epuizare, hipotermie sau accidente”, au mai precizat poliţiştii de frontieră.