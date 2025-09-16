Tanczos Barna: Procedurile de reducere a cheltuielilor şi de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar în următoarele săptămâni este esenţial să discutăm despre iniţiative care pot susţine economia şi relansarea creşterii economice

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi, că procedurile de reducere a cheltuielilor şi de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar apoi trebuie găsite soluţii pentru a susţine economia şi a stimula creşterea economică, transmite News.ro.

”Antreprenorii din România înţeleg foarte bine problemele generate de deficitul bugetar şi reconfirmă că situaţia actuală, deşi dificilă, nu reprezintă o criză economică. Măsurile luate de Guvern au păstrat România în categoria ţărilor recomandate investitorilor”, a scris, marţi, pe Facebook, vicepremierul Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, ”procedurile de reducere a cheltuielilor şi de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar în următoarele săptămâni este esenţial să discutăm despre iniţiative care pot susţine economia şi relansarea creşterii economice”.

”Trebuie să venim cu soluţii pentru IMM-uri, pentru a atenua efectele generate de eliminarea plafonării preţului la energie”, a mai transmis vicepremierul.

De asemenea, Tanczos Barna consideră că creditul fiscal pentru investiţii în domeniul cercetării şi inovării şi pentru investiţii noi poate stimula mediul de afaceri.

”Antreprenorii din România consideră Uniunea Europeană o ancoră stabilă pentru mediul de afaceri autohton, un aspect care constituie o bază solidă pentru pasul următor: extinderea pe pieţele externe, un demers ce trebuie susţinut prin programe ţintite”, a adăugat vicepremierul.

Tanczos Barna a precizat că a abordat aceste idei şi în cadrul unui eveniment la care a participat marţi alături de mai mulţi antreprenori.