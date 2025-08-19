Statele Mississippi, Ohio, West Virginia şi South Carolina, controlate de republicani, anunţă desfăşurarea a câte aproximativ 200 de membri ai Gărzilor lor Civile la Washington, cu care Donald Trump vrea să aducă „ordinea” în capitala federală
Guvernatorul republican din Mississippi Tate Reeves anunţă, după guvernatorii statelor Ohio, West Virginia şi South Carolina desfăşurarea a 200 de membri ai Gărzii Naţionale la Washington, cu care Donald Trump vrea să ”cureţe” gangurile, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
”Am aprobat deplasarea a aproximativ 200 de militari din garda Naţională a Mississippi, la Washington, pentru a susţine eforturile preşedintelui Trump de a face să domnească ordinea şi legea din nou şi de a aduce ordinea în capitala naţiunii noastre”, a anunţat luni, într-un comunicat, guvrnatorul Tate Reeves.
Anunţul guvernatorului din Mississippi intervine după anunţuri ale Ohio, West Virginia, South Carolina şi altor state republicane care au anunţat desfăşurări în capitala federală, administrată de către democraţi.
Ohio urmează să trimită 150 de rezervişti, South Carolina 200, iar West Virginia 350, dintre care unii au ajuns deja la Washington.
Ei urmează să se alăture celor 800 de membri ai Gărzii Naţionale în Washington DC, deja mobilizaţi.
Preşedintele republican Donald Trump anunţa săptămâna trecută că plasează menţinerea ordinii publice în capitala federală sub controlul administraţiei sale şi desfăşurarea Gărzii Naţionale.
Primăriţa democrată a Washingtonului Muriel Bowser a respins că există vreo creştere a violenţei şi a dat asigurări că aceasta se află la ”cel mai scăzurt nivel de 30 de ani”.
Miliardarul a trimis Garda Naţională şi puşcaşi marini la Los Angeles în timpul unor manifestaţii masive, în iunie, împotriva politicii sale împotriva imigraţiei.
Era vorba atunci despre prima desfăşurare de acest fel din 1965 împotriva voinţei unui guvernator.
