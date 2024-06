Starea de foame continuă. Mit sau realitate?

Se întâmplă câteodată să nu ai astâmpăr, să te simți agitat și mai ales într-o continuă stare de foame (polifagie cum este ea definită medical). Vorbim despre acest fenomen prin care am trecut cu siguranță fiecare de mai multe ori. Este important să avem aproape întotdeauna o stare de conștiență, o stare de legătură permanentă între noi și corpul nostru, să fim atenți la ce simțim și să încercăm să înțelegem de ce. Avem astfel șansa să vindecăm părți din noi despre care nu știam că dor. Evenimentele din jurul nostru, oamenii pot trezi reacții în noi dintre cele mai diverse.

Uite ce întrebări să-ți pui dacă te confrunți cu starea aceea neplăcută că ai mânca mereu ceva:

– Mă simt stresat, presat să iau o decizie? Am un eveniment curând și am emoții cum am să mă descurc? Aștept o veste și mă tem că ea o să fie nefavorabilă?

– Am dormit suficient? Mă trezesc odihnit? M-am trezit peste noapte și nu am mai putut să adorm vreme de câteva minute bune sau chiar ore?

– Am slăbit mult în ultima perioadă? Am renunțat la grupe mari de alimente doar ca să slăbesc mai rapid?

– Am ținut post o lungă perioadă de timp renunțând la orice sursă de proteină animală?

– Am început recent o activitate fizică susținută și am trecut de la sedentarism la o viață activă?

– Iau suplimente de vitamine? Alte medicamente? Anxiolitice?

– Am eu un număr constant de mese zilnic? Știe corpul meu când urmează să fie hrănit?

– Sunt mulțumit(ă) de ce se întâmplă în viața mea zi de zi? Am eu satisfacțiile pe care mi le doresc? Mai am și alte surse de plăcere în viața mea în afară de mâncare?

– Stau și mă uit țoață ziua pe rețete de mâncare? Urmăresc pe Instagram poze cu mâncare țoață ziua?

Cred că din aceste întrebări v-ați dat seama că nevoia de a mânca permanent are cauze fiziologice, dar și psihoemoționale.

Dacă ai ținut mult timp post sau pur și simplu ai renunțat la carne, ouă, lactate vreme de câteva luni bune sau ani, este posibil ca foamea să vină din nevoia corpului de a reumple depozitele golite de aminoacizi. Dacă tu mănânci mai mult, sunt șanse mai mari să mănânci și alimente cu conținut ridicat de proteină și atunci corpul tău să fie fericit că îi dai ceea ce îi lipsește.

Foamea continuă poate fi și un rezultat al epuizării. Pur și simplu, corpul tău a înmagazinat multă obosealăa și are nevoie de o pauză, are nevoie de energie. Deși cea mai bună soluție aici este somnul, mesajul este confundat cu cel al nevoii de hrană. Încearcă doar să dormi mai mult sau să îți iei câteva zile libere departe de tot ce te consumă.

Foamea continuăa, oboseala pot fi și rezultat al deshidratării. Nimic nu îți taie mai mult din elan atunci când ești într-o drumeție pe munte, de exemplu, ca lipsa apei. Cu foamea te mai descurci, dar setea este ucigătoare și îți blochează musculatura la un moment dat. Gândiți-vă un pic cam câtă apă / supe / ciorbe / iaurturi /fructe ați mâncat în ultima perioadă și dacă este nevoie îndreptați acest deficit.

Starea omniprezentă de „aș mânca ceva” poate avea și consecinte hormonale. Dezechilibrele periodice pot să ne crească foamea pentru câteva zile. PMS-ul este cel mai bun exemplu aici.

Perioadele metabolice mai active cresc fiziologic foamea. Atunci când faci mișcare mai multă, ai nevoie de energie în plus pentru procesele interne reparatorii. Atunci când corpul tău trebuie să-și revină după un efort fizic susținut, are nevoie de calorii în plus. O să știe exact ce să-ți ceară. Grăsimile sunt macronutrienti ce conțin cele mai multe calorii. Vor fi și ele cu siguranță pe lista doleanțelor.

Statul țoață ziua cu nasul în rețete, în diete, în articole despre mâncare o să îți dea invariabil idei. Interesează-te doar asupra subiectelor ce te impacteaza direct și nu face o preocupare zilnică cu tentă de obsesie din asta. Câteodată simplitatea este cel mai complicat lucru care îți vine în minte.

Dacă foamea ta este excesivă și nu trece nici după ce ai mâncat, dacă asta durează vreme de câteva săptămâni și tu ești în aceeași căutare continuă, vorbește cu medicul tău întrucât asta poate fi un indicator al mai multor boli cum ar fi: hipertiroidismul, diabetul, depresia, dezechilibre hormonale, etc.

Notă: Tania Fântână este Nutritionist Dietetician la FantanadeSanatate.com

