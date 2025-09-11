Sprijinul pentru monarhia britanică este la cel mai scăzut nivel de când au început înregistrările (Sondaj de opinie)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În 2024, aproximativ jumătate (51%) sprijină monarhia în Marea Britanie, cel mai scăzut nivel de sprijin înregistrat de când Centrul Național pentru Cercetări Sociale (NatCen) a început să monitorizeze opinia publică. Când întrebarea a fost pusă pentru prima dată în 1983, peste patru din cinci (86%) britanici au răspuns că este „foarte important” sau „destul de important” să se mențină monarhia.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În același timp, proporția celor care consideră că monarhia „nu este foarte importantă” sau „nu este deloc importantă” a crescut de la unul din zece (10%) în 1983 la aproximativ trei din zece (31%) în 2024. Sprijinul pentru abolirea completă a monarhiei a crescut, de asemenea, de la doar 3% în 1983 la 15% în 2024.

Pentru prima dată, sondajul BSA a cerut publicului să aleagă între menținerea monarhiei sau înlocuirea acesteia cu un șef de stat ales. O majoritate (58%) este în favoarea menținerii monarhiei, în timp ce aproape patru din zece (38%) ar prefera un șef de stat ales.

Datele arată însă diferențe marcante în funcție de vârstă, orientare politică și identitate:

Diferențe între generații : Aproape șase din zece (59%) dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani sunt în favoarea unui șef de stat ales, în timp ce trei sferturi (76%) dintre cei cu vârste peste 55 de ani susțin menținerea monarhiei.

: Aproape șase din zece (59%) dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani sunt în favoarea unui șef de stat ales, în timp ce trei sferturi (76%) dintre cei cu vârste peste 55 de ani susțin menținerea monarhiei. Diferențe politice : 82% dintre susținătorii Partidului Conservator doresc menținerea monarhiei, în timp ce susținătorii Partidului Laburist sunt împărțiți în mod egal (49% pentru monarhie contra 48% pentru un șef de stat ales). Susținerea pentru un șef de stat ales este puternică în rândul susținătorilor Partidului Verde (70%). În schimb, 57% dintre susținătorii Partidului Liberal Democrat și 77% dintre susținătorii partidului Reform UK (dreapta populistă) preferă continuarea monarhiei.

: 82% dintre susținătorii Partidului Conservator doresc menținerea monarhiei, în timp ce susținătorii Partidului Laburist sunt împărțiți în mod egal (49% pentru monarhie contra 48% pentru un șef de stat ales). Susținerea pentru un șef de stat ales este puternică în rândul susținătorilor Partidului Verde (70%). În schimb, 57% dintre susținătorii Partidului Liberal Democrat și 77% dintre susținătorii partidului Reform UK (dreapta populistă) preferă continuarea monarhiei. Diferențe regionale: Peste jumătate dintre participanții la sondaj care s-au identificat ca fiind scoțieni și aproape două treimi dintre participanții la sondaj din Țara Galilor au declarat că sunt în favoarea unui șef de stat ales, respectiv 59% și 64%. Susținerea monarhiei a fost cea mai puternică în rândul celor care s-au identificat ca fiind britanici (62%) sau englezi (68%).

Într-un blog însoțitor, NatCen a declarat: „Susținerea monarhiei este cea mai puternică în rândul persoanelor în vârstă, cu orientare de dreapta, în timp ce cei care sunt în favoarea unui șef de stat ales tind să fie mai tineri și mai orientați spre stânga”.

Alex Scholes, director de cercetare la NatCen, a declarat: „Susținerea monarhiei se află acum la cel mai scăzut nivel de când am început să înregistrăm date, mai multe persoane ca niciodată punând sub semnul întrebării viitorul acesteia. În același timp, când li se cere să aleagă direct, majoritatea publicului preferă în continuare să păstreze monarhia în locul unui șef de stat ales. Această tensiune, între importanța în declin și preferința continuă, va fi crucială în modelarea dezbaterilor despre rolul monarhiei în anii următori.”

Sprijinul pentru monarhie nu a scăzut uniform în timp. Acesta a crescut brusc în 2011 și 2012, coincizând cu nunta regală a prințului și prințesei de Wales, jubileul de diamant al Majestății Sale Regina și participarea acesteia la Jocurile Olimpice de la Londra. Dar, de atunci, sprijinul a scăzut constant, cu o scurtă creștere după moartea Reginei Elisabeta a II-a în 2022, înainte de a-și relua declinul.

Alex Scholes, director de cercetare la Centrul Național de Cercetare Socială, a declarat:

„British Social Attitudes urmărește opiniile despre monarhie de peste 40 de ani, iar ultimele date arată cât de mult s-a schimbat opinia publică. Sprijinul pentru monarhie se află acum la cel mai scăzut nivel de când am început să înregistrăm date, mai multe persoane ca niciodată punând sub semnul întrebării viitorul acesteia. În același timp, când li se cere să aleagă direct, majoritatea publicului preferă în continuare să păstreze monarhia în locul unui șef de stat ales. Această tensiune, între importanța în declin și preferința continuă, va fi crucială în modelarea dezbaterilor despre rolul monarhiei în anii următori.”

Cel mai recent sondaj BSA a constat în 4.120 de interviuri cu un eșantion reprezentativ și aleatoriu de adulți din Regatul Unit și a fost realizat între 16 septembrie și 27 octombrie 2024. Deși cel mai recent sondaj BSA 2024 a inclus pentru prima dată participanți care locuiesc în Irlanda de Nord, numărul acestora a fost prea mic pentru a oferi o defalcare pentru acest grup.