Minge de fotbal / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Sporting Lieşti şi CS Sănătatea Servicii Publice Cluj, echipa din Liga 3, calificate în grupele Cupei României / Rezultatele din play-off

Timp de trei zile, 26, 27 şi 28 august, se dispută cele 16 partide contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ultima fază înaintea grupelor. După ce UTA Arad s-a impus în faţa celor de la CSA Steaua în deschiderea play-off-ului, marţi, alte 14 meciuri au fost programate miercuri. Printre echipele calificate în grupe se numără şi două formaţii din Liga 3 (Sporting Lieşti şi CS Sănătatea Servicii Publice Cluj), informează FRF, transmite News.ro.

Iată rezultatele înregistrate până în acest moment şi echipele calificate în grupele Cupei României Betano 2025/2026:

Marţi

  •  CSA Steaua Bucureşti – UTA Arad 0-2   

Miercuri
  

  •  FC Voluntari – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-8  
  •  CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoşani 0-1  
  •  AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus Bucureşti 0-2  
  •  CS Sănătatea Servicii Publice Cluj – Unirea Slobozia 2-1 (6-5 după penalty-uri; 1-1 în timp regulamentar şi după prelungiri)  
  •  FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeş 0-1  
  •  CSO Băicoi – CS Gloria Bistriţa 2-3  
  •  CS Sporting Lieşti – CS Afumaţi 2-1  
  •  CS Vulturii Fărcăşeşti – Concordia Chiajna 0-3  
  •  Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ 4-0  
  •  CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea 2-1  
  •  CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina 0-3  
  •  Ştiinţa Poli Timişoara – CS Dinamo Bucureşti 2-3 (după prelungiri; 1-1 în timp regulamentar)  
  •  FC Şoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-2   

​ora 19.00
 

  •  Politehnica Iaşi – ACS Petrolul 52 0-1 (în desfăşurare)   

​Joi
  

  •  FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanţa   

 CUPA ROMÂNIEI BETANO – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ  

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

