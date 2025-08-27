Sporting Lieşti şi CS Sănătatea Servicii Publice Cluj, echipa din Liga 3, calificate în grupele Cupei României / Rezultatele din play-off
Timp de trei zile, 26, 27 şi 28 august, se dispută cele 16 partide contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ultima fază înaintea grupelor. După ce UTA Arad s-a impus în faţa celor de la CSA Steaua în deschiderea play-off-ului, marţi, alte 14 meciuri au fost programate miercuri. Printre echipele calificate în grupe se numără şi două formaţii din Liga 3 (Sporting Lieşti şi CS Sănătatea Servicii Publice Cluj), informează FRF, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Iată rezultatele înregistrate până în acest moment şi echipele calificate în grupele Cupei României Betano 2025/2026:
Marţi
- CSA Steaua Bucureşti – UTA Arad 0-2
Miercuri
- FC Voluntari – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-8
- CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoşani 0-1
- AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus Bucureşti 0-2
- CS Sănătatea Servicii Publice Cluj – Unirea Slobozia 2-1 (6-5 după penalty-uri; 1-1 în timp regulamentar şi după prelungiri)
- FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeş 0-1
- CSO Băicoi – CS Gloria Bistriţa 2-3
- CS Sporting Lieşti – CS Afumaţi 2-1
- CS Vulturii Fărcăşeşti – Concordia Chiajna 0-3
- Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ 4-0
- CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea 2-1
- CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina 0-3
- Ştiinţa Poli Timişoara – CS Dinamo Bucureşti 2-3 (după prelungiri; 1-1 în timp regulamentar)
- FC Şoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-2
ora 19.00
- Politehnica Iaşi – ACS Petrolul 52 0-1 (în desfăşurare)
Joi
- FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanţa
CUPA ROMÂNIEI BETANO – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Trump: ”Eu nu sunt un dictator”, deşi multor americani ”le-ar plăcea să aibă un dictator” / ”Sunt un om dotat cu mult bun simţ şi inteligent”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.