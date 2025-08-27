Sporting Lieşti şi CS Sănătatea Servicii Publice Cluj, echipa din Liga 3, calificate în grupele Cupei României / Rezultatele din play-off

Timp de trei zile, 26, 27 şi 28 august, se dispută cele 16 partide contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ultima fază înaintea grupelor. După ce UTA Arad s-a impus în faţa celor de la CSA Steaua în deschiderea play-off-ului, marţi, alte 14 meciuri au fost programate miercuri. Printre echipele calificate în grupe se numără şi două formaţii din Liga 3 (Sporting Lieşti şi CS Sănătatea Servicii Publice Cluj), informează FRF, transmite News.ro.

Iată rezultatele înregistrate până în acest moment şi echipele calificate în grupele Cupei României Betano 2025/2026:

Marţi

CSA Steaua Bucureşti – UTA Arad 0-2

FC Voluntari – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-8

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoşani 0-1

AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus Bucureşti 0-2

CS Sănătatea Servicii Publice Cluj – Unirea Slobozia 2-1 (6-5 după penalty-uri; 1-1 în timp regulamentar şi după prelungiri)

FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeş 0-1

CSO Băicoi – CS Gloria Bistriţa 2-3

CS Sporting Lieşti – CS Afumaţi 2-1

CS Vulturii Fărcăşeşti – Concordia Chiajna 0-3

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ 4-0

CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea 2-1

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina 0-3

Ştiinţa Poli Timişoara – CS Dinamo Bucureşti 2-3 (după prelungiri; 1-1 în timp regulamentar)

FC Şoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-2

Politehnica Iaşi – ACS Petrolul 52 0-1 (în desfăşurare)

​Joi



FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanţa

CUPA ROMÂNIEI BETANO – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026