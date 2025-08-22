VIDEO Sorana Cîrstea, rezultat fantastic: E în semifinale la WTA Cleveland după ce a învins-o pe principala favorită

Traseul Soranei Cîrstea la WTA Cleveland este unul încununat de succes, sportiva din România obținând calificarea în semifinalele competiției. Sorana a trecut de principala favorită, Liudmila Samsonova, pentru a ajunge printre cele mai bune patru jucătoare din turneul de categorie WTA 250.

Locul 112 mondial, Sorana a trecut categoric, scor 6-4, 6-1, de Samsonova, rusoaica fiind ocupantă a locului 19 mondial.

Partida s-a încheiat după o oră și 22 de minute.

The dream week continues ✨ Qualifier Sorana Cirstea knocks out No.1 seed Samsonova 6-4, 6-1 to reach the Cleveland semifinals.#TennisInTheLand pic.twitter.com/6ajNtjV9jq — wta (@WTA) August 22, 2025

35 year old Sorana Cirstea, a qualifier this week in Cleveland, gets one of her best wins of the year to reach the semifinals. Beats the top seed and world #19 Liudmila Samsonova 6-4, 6-1. Won 11 of her last 14 matches and will return to the top 100 next week despite missing 8… pic.twitter.com/YRLR9B1w8y — José Morgado (@josemorgado) August 22, 2025

Sâmbătă noaptea (în jurul orei 00:30, ora României), Sorana o va înfrunta pe Anastasia Zakharova, 23 de ani, locul 100 WTA, din Rusia.

În cealaltă semifinală se vor duela Li Ann (SUA, 25 de ani, locul 69 mondial) și Wang Xinyu (China, 23 de ani, locul 37 WTA).

Pentru calificarea în semifinale, Sorana va primi un cec în valoare de $ 11.970 și 98 de puncte în ierarhia WTA de simplu.