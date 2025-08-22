G4Media.ro
Sorana Cîrstea / Sursa foto: Marco Iacobucci / Shutterstock Editorial / Profimedia

VIDEO Sorana Cîrstea, rezultat fantastic: E în semifinale la WTA Cleveland după ce a învins-o pe principala favorită

22 Aug

Traseul Soranei Cîrstea la WTA Cleveland este unul încununat de succes, sportiva din România obținând calificarea în semifinalele competiției. Sorana a trecut de principala favorită, Liudmila Samsonova, pentru a ajunge printre cele mai bune patru jucătoare din turneul de categorie WTA 250.

Locul 112 mondial, Sorana a trecut categoric, scor 6-4, 6-1, de Samsonova, rusoaica fiind ocupantă a locului 19 mondial.

Partida s-a încheiat după o oră și 22 de minute.

Sâmbătă noaptea (în jurul orei 00:30, ora României), Sorana o va înfrunta pe Anastasia Zakharova, 23 de ani, locul 100 WTA, din Rusia.

În cealaltă semifinală se vor duela Li Ann (SUA, 25 de ani, locul 69 mondial) și Wang Xinyu (China, 23 de ani, locul 37 WTA).

Pentru calificarea în semifinale, Sorana va primi un cec în valoare de $ 11.970 și 98 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

