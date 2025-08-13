Sorana Cîrstea, blocată de Iga Swiatek în optimi la Cincinnati
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (locul 138 WTA) a fost eliminată de sportiva poloneză Iga Swiatek (locul 3 WTA), miercuri, din optimile turneului de 1000 de puncte de la Cincinnati.
Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a cedat după o oră și 35 de minute în fața locul trei mondial, în două seturi, scor 4-6, 3-6.
În sferturi, Iga Swiatek o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Ekaterina Alexandrova și Anna Kalinskaya.
În călătoria sa spre optimile de finală, Sorana Cîrstea le-a învins pe Donna Vekic (locul 53 WTA) în primul tur, pe Magdalena Frech în al doilea (locul 25 WTA) și pe Yue Yuan (locul 98 WTA) în al treilea.
