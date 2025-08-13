G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sorana Cîrstea, blocată de Iga Swiatek în optimi la Cincinnati

Sorana Cîrstea lovind mingea de tenis cu un forehand la un turneu din circuitul WTA.
Sorana Cîrstea / Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Sorana Cîrstea, blocată de Iga Swiatek în optimi la Cincinnati

Sportz13 Aug 0 comentarii

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (locul 138 WTA) a fost eliminată de sportiva poloneză Iga Swiatek (locul 3 WTA), miercuri, din optimile turneului de 1000 de puncte de la Cincinnati.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a cedat după o oră și 35 de minute în fața locul trei mondial, în două seturi, scor 4-6, 3-6.

În sferturi, Iga Swiatek o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Ekaterina Alexandrova și Anna Kalinskaya.

În călătoria sa spre optimile de finală, Sorana Cîrstea le-a învins pe Donna Vekic (locul 53 WTA) în primul tur, pe Magdalena Frech în al doilea (locul 25 WTA) și pe Yue Yuan (locul 98 WTA) în al treilea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.