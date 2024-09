Sony Music s-ar afla în discuţii avansate pentru a cumpăra drepturile muzicale Pink Floyd / Compania a cheltuit deja 1 miliard de dolari pentru cataloagele Bruce Springsteen, Bob Dylan şi Queen

Surse ale Variety spun că Sony Music, care a cheltuit în ultimii ani peste un miliard de dolari pe cataloagele lui Bruce Springsteen, Bob Dylan şi drepturile Queen (cu sprijinul unor firme de investiţii precum Eldridge Industries) se află în discuţii „avansate” pentru a achiziţiona drepturile muzicale înregistrate ale grupului Pink Floyd la un preţ între 400 şi 500 de milioane de dolari, transmite News.ro.

Catalogul Pink Floyd a fost în joc timp de mai mulţi ani, cu un preţ cerut de 500 de milioane de dolari, iar grupul a fost aproape de o înţelegere în 2022, dar luptele interne dintre membrii formaţiei – în principal din cauza declaraţiilor politice controversate ale lui Roger Waters împotriva Israelului şi Ucrainei şi în favoarea Rusiei – au complicat enorm afacerea şi au speriat o serie de pretendenţi.

În timp ce detaliile tranzacţiei sunt neclare – iar reprezentanţii grupului şi ai Sony au refuzat sau nu au răspuns solicitărilor Variety – dacă preţul este ridicat, aşa cum a raportat Financial Times, înseamnă că afirmaţiile lui Waters au avut un impact redus asupra preţului; dacă este scăzut, aşa cum a raportat Music Business Worldwide, înseamnă că a devalorizat catalogul cu până la 20%.

Se spune că alţi potenţiali pretendenţi au fost dezamăgiţi de câştigurile anuale ale catalogului.

Membrii principali ai formaţiei, Waters şi David Gilmour, s-au certat timp de decenii, făcându-şi public reproşuri.

Sony nu a confirmat niciodată în mod oficial acordurile sale de catalog, deşi cele enumerate mai sus au fost fie relatate pe scară largă de surse informate, fie enumerate ulterior în câştiguri. Cu toate acestea, dacă apare informaţia că afacerea a fost încheiată, compania se va confrunta probabil cu o furtună de critici pentru plata unei sume atât de mari lui Waters, care a negat vehement că ar fi antisemit, dar a fost destul de neechivoc în ceea ce priveşte criticile sale feroce la adresa guvernelor Israelului, Ucrainei şi Statelor Unite, precum şi declaraţiile sale ferme de susţinere a Rusiei şi a lui Vladimir Putin.

Printre multe alte declaraţii incendiare, Waters a comparat Israelul cu Germania nazistă şi a afirmat că invazia Rusiei în Ucraina „nu a fost neprovocată”. (Concertele lui Waters din 2022 din Polonia au fost anulate din cauza comentariilor sale despre Ucraina vecină). „Eşti antisemit până în măduva oaselor”, i-a spus soţia lui Gilmour, romanciera Polly Samson, lui Waters pe Twitter. „Fiecare cuvânt este demonstrabil adevărat”, a adăugat Gilmour. Waters a respins comentariile lor ca fiind „incendiare şi extrem de inexacte”.

Gilmour a declarat recent pentru revista Rolling Stone că este interesat de o vânzare nu atât din motive financiare, cât „pentru a scăpa de luarea deciziilor şi de argumentele care sunt implicate în menţinerea grupului”, pe care l-a descris ca fiind „visul meu”.

Companiile care au fost aproape de o înţelegere cu grupul în 2022 – Hipgnosis, Warner Music şi BMG – au avut toate schimbări de conducere de atunci (şi la începutul acestui an, BMG a renunţat la Waters din lista sa ca artist solo). Comentariile lui Waters au fost un factor major în destrămarea acordurilor, deşi o serie de alţi factori – inclusiv creşterea ratelor dobânzilor, problemele fiscale şi scăderea valorii lirei sterline – au jucat, de asemenea, un rol.

Din punct de vedere pur comercial, catalogul Pink Floyd, fără a mai menţiona drepturile sale de comercializare, este unul dintre cele mai valoroase din muzica contemporană, cu albume clasice precum „Dark Side of the Moon”, „The Wall”, „Wish You Were Here”, „Animals”, „Meddle”, „Piper at the Gates of Dawn”, „More” şi altele. Iar după vânzarea cataloagelor lui Dylan, Springsteen (ambele pentru aproximativ 600 de milioane de dolari), Neil Young, Stevie Nicks, James Brown şi mulţi alţii, este una dintre cele mai profitabile şi de dorit cunoscute pe piaţă. (Membrii – Waters, Nick Mason, David Gilmour şi moştenirea regretatului claviaturist Rick Wright – au cu toţii între 70 şi 80 de ani şi se gândesc probabil cum să planifice moştenirea.