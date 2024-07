Bruce Springsteen este oficial miliardar, potrivit Forbes

Bruce Springsteen, muzicianul originar din New Jersey care a devenit vocea rock ‘n’ roll a clasei muncitoare, are acum o avere netă estimată la 1,1 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes, citată de News.ro.

O mare parte din această avere a fost acumulată în ultimii ani. În 2021, Springsteen şi-a vândut întregul catalog muzical – una dintre cele mai admirate opere din pop şi rock, cu peste 300 de melodii care acoperă 20 de albume de studio şi alte lansări – către Sony pentru suma de 500-550 milioane de dolari. Tranzacţia a fost cea mai mare încheiată vreodată pentru un catalog muzical, depăşind recordul anterior de 300 de milioane de dolari plătit de Universal pentru catalogul lui Bob Dylan în decembrie 2020.

La 74 de ani, muzicianul încă organizează turnee mari şi profitabile. Potrivit Pollstar, în 2023, Springsteen a vândut mai mult de 1,6 milioane de bilete la concerte, generând venituri de 380 de milioane de dolari.

Născut şi crescut în clasa muncitoare pe ţărmul statului Jersey, Springsteen este unul dintre cei mai veneraţi compozitori şi interpreţi ai generaţiei sale. Începând cu albumul său de debut din 1973, „Greetings From Asbury Park, NJ”, a devenit unul dintre cei mai bine vânduţi artişti muzicali din toate timpurile, cu peste 71 de milioane de albume vândute în SUA şi 140 de milioane în întreaga lume. Printre cele mai cunoscute melodii ale lui se numără „Born To Run”, „Thunder Road”, „I’m on Fire” şi „Dancing in the Dark”.

Springsteen a câştigat 20 de premii Grammy, un Oscar (pentru cel mai bun cântec original, în 1994, cu „Streets of Philadelphia” din filmul „Philadelphia”) şi un premiu Tony special pentru spectacolul „Springsteen on Broadway”. În luna martie a acestui an, a devenit primul străin care a fost inclus ca membru al Academiei Ivors din Regatul Unit, pentru „impactul său asupra peisajului cultural britanic”.

Din discografia sa se remarcă „Born to Run” din 1975, primul său cântec care a ajuns pe primul loc în SUA, „The River”, în 1980, precum şi „Born in the USA” din 1984, care a primit de 15 ori disc de platină în SUA. De asemenea, cântecele lui au devenit hituri pentru alţi artişti: „Because the Night” al lui Patti Smith, „Blinded By the Light” a lui Manfred Mann’s Earth Band şi „Fire” a Pointer Sisters.