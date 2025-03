Sony Music dă în judecată Universitatea din California de Sud din cauza muzicii folosite în postările de pe social media

Sony Music Entertainment (SME) a intentat un proces pentru încălcarea drepturilor de autor împotriva Universității California de Sud (USC), susținând că școala a folosit în mod repetat și intenționat muzică neautorizată, protejată de drepturi de autor, în postările sale de pe rețelele sociale, transmite Music Business Worldwide.

Într-o plângere depusă la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York, avocații SME au prezentat dovezi privind 283 de postări pe rețelele de socializare de pe conturile de socializare sportive ale USC care au folosit 170 de melodii deținute de Sony, despre care plângerea spune că au fost utilizări neautorizate.

„Sony Music consideră că descoperirea va dezvălui mult mai multe utilizări contrafăcute ale înregistrărilor sonore ale Sony Music pe paginile USC Social Media”, se arată în plângere, care poate fi citită integral aici.

Printre melodiile citate în plângere se numără Gimme More de Britney Spears, Run the World (Girls) de Beyoncé, Beat It de Michael Jackson, Back in Black de AC/DC, Yeah! de Usher featuring Lil Jon and Ludacris, As It Was de Harry Styles, și All I Want for Christmas is You de Mariah Carey.

„USC exploatează, de asemenea, înregistrările de succes ale Sony Music atunci când acestea tocmai au fost lansate și se află în fruntea clasamentelor”, se susține în plângere.

„Like That ” de Future, Metro Boomin, și Kendrick Lamar a fost un hit instantaneu când a fost lansat la sfârșitul lunii martie 2024, debutând pe locul 1 în Billboard Hot 100. În câteva zile, USC a folosit, fără permisiune, noul hit lansat ca coloană sonoră a mai multor videoclipuri pe paginile de social media ale USC pentru cel puțin trei sporturi diferite.”

Plângerea încearcă să prezinte USC drept o întreprindere comercială, menționând că școala a înregistrat venituri operaționale de peste 7 miliarde de dolari pentru anul fiscal încheiat la 30 iunie 2024 și că a raportat venituri sportive de 212 milioane de dolari pentru anul școlar 2022-2023.

„Programele sportive ale USC poartă semnele distinctive ale unei întreprinderi comerciale. Lincoln Riley, antrenorul de fotbal al USC, a fost plătit cu peste 19 milioane de dolari în anul fiscal 2023, unul dintre cei mai bine plătiți antrenori de fotbal universitar din țară”, se arată în plângere.

„Programul de fotbal al USC a condus națiunea în ceea ce privește implicarea digitală și a acumulat aproape 21 de milioane de vizualizări video pe platformele social media numai în septembrie 2024”.

Plângerea solicită despăgubiri legale de 150 000 de dolari pentru fiecare infracțiune – maximul permis de legislația americană privind drepturile de autor – „sau, în subsidiar, la alegerea Sony Music, daunele reale ale Sony Music și profiturile USC atribuibile încălcării”.

Suma maximă prevăzută de lege pentru 283 de încălcări ar fi de 42,45 milioane de dolari.

Plângerea Sony spune că societatea a informat universitatea cu privire la utilizarea neautorizată a muzicii încă din iunie 2021 și, din nou, în ianuarie 2023 și iulie 2024.

„În loc să înceteze acest comportament de încălcare, USC a ales să încalce legea drepturilor de autor, postând în mod repetat noi videoclipuri pe paginile USC Social Media care utilizează înregistrări sonore Sony Music în mod conștient și deliberat și fără permisiune”, au scris avocații Sony.

„USC chiar a lăsat multe utilizări disponibile online după ce a fost informată de Sony Music că acestea încalcă legea”.

Plângerea indică un document de îndrumare pentru social media emis de USC, care menționează, printre altele, că „toată muzica este protejată de drepturi de autor, ceea ce înseamnă că, înainte de a o include în videoclipul dvs., trebuie să obțineți licența prin intermediul furnizorilor și canalelor corespunzătoare”.

„Neglijând în mod flagrant aceste orientări clare, USC a distribuit sute de videoclipuri (dacă nu chiar mai multe) care conțin utilizări ilegale ale înregistrărilor sonore ale Sony Music”, au scris avocații Sony.

Utilizarea neautorizată de către întreprinderi a muzicii în postările de pe rețelele sociale a devenit un subiect de dispută pentru Sony Music și alte case de discuri.

În 2024, Sony a dat în judecată lanțul hotelier Marriott pentru ceea ce a numit utilizarea „galopantă” a muzicii sale în postările din social media, fără permisiune. Sony și Marriot au soluționat procesul în octombrie.

Casa de producție muzicală APM, care este deținută în comun de Sony și Universal Music Group (UMG), a dat în judecată Johnson & Johnson toamna trecută, susținând că gigantul farmaceutic și de tehnologie medicală a folosit muzica sa fără permisiune în videoclipuri postate pe Facebook și YouTube.

De asemenea, APM a dat în judecată anul trecut Liga Americană de Hochei, invocând utilizarea neautorizată a muzicii sale în postările din social media.

Tot anul trecut, UMG a dat în judecată Brinker International – proprietarul lanțului de restaurante Tex-Mex Chili’s – susținând că societatea „nu a plătit… pentru muzica care servește drept coloană sonoră pentru reclamele Chili’s din social media postate pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube”.

În plus, anul trecut, 14 echipe din NBA au fost date în judecată de diverși editori de muzică pentru presupusa utilizare neautorizată a muzicii în videoclipuri promoționale postate pe conturile lor de social media.Music Business Worldwide