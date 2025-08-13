G4Media.ro
Calendar Bacalaureat 2026. Revenire la forma clasică a examenului, după experimentul de…

Calendar Bacalaureat 2026. Revenire la forma clasică a examenului, după experimentul de anul acesta: probele scrise încep pe 29 iunie 2026, competențele – pe 8 iunie

Articole13 Aug • 146 vizualizări 0 comentarii

Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 12 august, în consultare publică, proiectul de calendar pentru sesiunea 2026 a examenului național de Bacalaureat. Documentul arată că, la fel ca până în anul 2024, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor fi susținute în vară, înaintea probelor scrise.

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie 2026.

Probele de competențe sunt programate astfel:

  • 8 – 10 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
  • 10 – 11 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 11 – 12 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
  • 15 – 17 iunie – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Probele scrise vor începe pe 29 iunie, cu Limba și literatura română (proba E.a), urmate de:

  • 30 iunie – Proba obligatorie a profilului (E.c)
  • 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării (E.d)
  • 3 iulie – Limba și literatura maternă (E.b)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în aceeași zi, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie 2026.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

