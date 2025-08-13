Calendar Bacalaureat 2026. Revenire la forma clasică a examenului, după experimentul de anul acesta: probele scrise încep pe 29 iunie 2026, competențele – pe 8 iunie
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie 2026.
Probele de competențe sunt programate astfel:
- 8 – 10 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
- 10 – 11 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
- 11 – 12 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
- 15 – 17 iunie – Evaluarea competențelor digitale (proba D)
Probele scrise vor începe pe 29 iunie, cu Limba și literatura română (proba E.a), urmate de:
- 30 iunie – Proba obligatorie a profilului (E.c)
- 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării (E.d)
- 3 iulie – Limba și literatura maternă (E.b)
Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în aceeași zi, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie 2026.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Secretarul de stat Sorin Ion, despre probele orale de la BAC 2025: Vom emite un set de recomandări pentru licee. De exemplu, copiii pot veni după-amiază la cursuri şi de dimineaţă la probele de competenţe
Ministra Ligia Deca anunță zile libere după fiecare examen la Evaluarea Națională 2025 și o zi liberă după probele obligatorii de BAC: Am ținut cont de propunerile primite și de opiniile din spațiul public
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.