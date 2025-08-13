Calendar Bacalaureat 2026. Revenire la forma clasică a examenului, după experimentul de anul acesta: probele scrise încep pe 29 iunie 2026, competențele – pe 8 iunie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 12 august, în consultare publică, proiectul de calendar pentru sesiunea 2026 a examenului național de Bacalaureat. Documentul arată că, la fel ca până în anul 2024, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor fi susținute în vară, înaintea probelor scrise.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie 2026.

Probele de competențe sunt programate astfel:

8 – 10 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) 10 – 11 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) 11 – 12 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) 15 – 17 iunie – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Probele scrise vor începe pe 29 iunie, cu Limba și literatura română (proba E.a), urmate de:

30 iunie – Proba obligatorie a profilului (E.c)

– Proba obligatorie a profilului (E.c) 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării (E.d)

– Proba la alegere a profilului și specializării (E.d) 3 iulie – Limba și literatura maternă (E.b)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în aceeași zi, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie 2026.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.