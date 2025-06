Socialistul democrat Zohran Mamdani ar putea deveni primarul New York-ului / El promite înghețarea chiriilor, stârnind îngrijorare pe piața imobiliară

Liderii de afaceri din New York și-au exprimat îngrijorarea miercuri, ca urmare a victoriei probabile a democratului progresist Zohran Mamdani în alegerile primare foarte disputate pentru funcția de primar al orașului New York din ziua precedentă.

New York, cel mai important centru financiar al națiunii, se mândrește cu un PIB anual de peste 1 000 de miliarde de dolari și cu mai mulți locuitori decât orice alt oraș din SUA – mulți dintre aceștia confruntându-se cu costurile ridicate ale chiriei, asistenței medicale și alimentelor, scrie Reuters.

Aceste preocupări au motivat alegătorii să iasă la vot anticipat și marți, pe o căldură de 37,7 grade Celsius (100 de grade Fahrenheit), pentru Mamdani, în vârstă de 33 de ani, un socialist democrat cum s-a autodescris, care s-a clasat pe primul loc în runda inițială a votului pe bază de clasament, în fața candidatului principal, fostul guvernator al statului New York, Andrew Cuomo. Rezultatele finale ale sistemului de alegere pe locuri din oraș nu vor fi cunoscute decât peste câteva săptămâni.

Mamdani a făcut campanie pentru înghețarea chiriilor, autobuze gratuite și alimente subvenționate, politici despre care liderii de afaceri spun că ar putea să nu rezolve criza accesibilității și i-ar putea împinge pe mulți să părăsească orașul sub amenințarea unor taxe mai mari. El a solicitat, de asemenea, un salariu minim mai mare și un nou birou pentru promovarea întreprinderilor mici.

„Gândiți-vă la cât de nebunească este această situație. Un om care se mândrește cu faptul că este un socialist are șanse reale să devină primarul inimii sistemului financiar global”, a declarat Anthony Pompliano, fondator și director executiv la Professional Capital Management și unul dintre cei mai mari investitori în criptomonede.

Mamdani nu a răspuns solicitării imediate de comentarii.

El va trebui în continuare să câștige alegerile generale din noiembrie împotriva actualului primar Eric Adams, care candidează ca independent, și a republicanului Curtis Sliwa, care a pierdut în fața lui Adams în 2021. Cuomo ar putea, de asemenea, să candideze în alegerile generale ca independent.

Promisiunea lui Mamdani de a îngheța chiriile a avut o rezonanță deosebită în Manhattan, unde chiria lunară mediană pentru un apartament se situează la un nivel record de 4 571 de dolari. De obicei, un chiriaș trebuie să câștige de 40 de ori mai mult decât chiria. În calitate de primar, Mamdani ar putea numi membri ai consiliului de reglementare a chiriilor din oraș. Proprietarii de apartamente spun că o astfel de măsură ar face clădirile nelocuibile.

„O înghețare a chiriilor pe patru ani nu face decât să asigure prăbușirea completă a acestor clădiri”, a declarat Kenny Burgos, director executiv al New York Apartment Association, care reprezintă câteva mii de proprietari și administratori de imobile.

„Simpatizez cu oamenii care au o problemă cu costul chiriei și cu lipsa de accesibilitate, dar trebuie purtată o conversație privind o politică care să nu ignore costul”.

Acțiunile băncilor din New York expuse la piața imobiliară au scăzut miercuri, cu Flagstar Financial (FLG.N), deschide o filă nouă și Flushing Financial (FFIC.O), deschide o filă nouă, în scădere cu 3,8% și respectiv 3,4%.

În luna mai, chiria mediană din Manhattan a crescut cu 7,6% față de anul precedent, cu 6,6% în nord-vestul Queens și este la un nivel record în Brooklyn, potrivit companiei imobiliare Douglas Elliman.

„Locuiesc în New York din 1990; situația nu a făcut decât să se înrăutățească pentru ceea ce costă”, a declarat Marc Chandler, strateg șef de piață la Bannockburn Capital Markets. „Majoritatea tinerilor pe care îi cunosc trebuie să aibă colegi de cameră”.

Mamdani a făcut, de asemenea, campanie pe tema magazinelor alimentare subvenționate, ceea ce a atras opoziția proprietarilor de magazine.

„Dacă deschide magazine și oferă produsele pe gratis din bugetul orașului, cum poți concura cu primăria? Oamenii intră, iau ce vor, nu plătesc”, a declarat John Catsimatidis, un donator republican și CEO al lanțurilor de magazine alimentare Gristedes și D’Agostino Supermarkets din New York.

Mamdani, dacă va fi ales, va trebui să se ocupe și de excedentul tot mai mic al bugetului de funcționare al orașului, care a scăzut pe măsură ce forța de muncă a orașului se reduce din cauza pensionarilor și a persoanelor care părăsesc orașul, potrivit biroului bugetar independent din New York.

Whitney Tilson, un director de fonduri speculative care a candidat, de asemenea, pentru funcția de primar, dar care a atras puțin sprijin, a declarat că Mamdani este „total necalificat pentru a fi primarul unuia dintre cele mai mari și mai complexe orașe din lume” și a prezis că Adams va renunța și îl va sprijini pe Cuomo într-un efort de a-l învinge pe Mamdani.

Managerii de fonduri speculative Bill Ackman și Daniel Loeb au criticat rezultatul pe rețelele de socializare, Loeb postând un meme despre agenții imobiliari din Florida care râdeau încântați.

Chandler a respins ideea unui exod. „Dacă aș avea un bănuț pentru fiecare dată când am auzit asta, nu ar mai trebui să lucrez”.