Tragedie la Jocurile Mondiale din Chengdu: atletul italian Mattia Debertolis a murit după o probă de orientare
Atletul italian Mattia Debertolis a murit, marţi, după ce a participat la o cursă de orientare la Jocurile Mondiale – un eveniment organizat la fiecare patru ani cu discipline care nu sunt incluse în Jocurile Olimpice – în oraşul chinez Chengdu, transmite News.ro.
Debertolis, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit inconştient vineri, în timpul unei probe. El a fost spitalizat şi în cele din urmă a murit marţi. Cauza decesului nu a fost precizată.
Evenimentul, desfăşurat la aproximativ 50 de kilometri de centrul oraşului Chengdu, a avut loc la temperaturi de peste 30°C. Debertolis a luat parte la finala masculină pe distanţă medie.
Câştigătorul probei, elveţianul Riccardo Rancan, a încheiat cursa în 45’22”.
Debertolis ocupa locul 137 în clasamentul mondial de orientare masculin întocmit de Federaţia Internaţională de Orientare. El participase la mai multe campionate mondiale.
