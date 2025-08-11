Primarul interimar al Capitalei: Municipalitatea va demola infochioşcurile lăsate în paragină pentru a amenaja puncte de plată a călătoriilor STB
Municipalitatea va demonta infochioşcurile nefuncţionale, precum şi alte obiecte de pe spaţiul public ce nu mai oferă nimic util comunităţii, pentru a amenaja puncte de plată a călătoriilor STB, transmite Agerpres.
„Un lucru care mi-a sărit în ochi – şi probabil şi vouă – sunt infochioşcurile lăsate în paragină, nişte relicve ale unor vremuri în care digitalizarea părea mai mult o idee decât o realitate. Am decis că e timpul să facem ordine. Demontăm aceste puncte de informare nefuncţionale, dar şi alte obiecte de pe spaţiul public care nu mai oferă nimic util comunităţii şi doar ocupă spaţiu public”, a scris Stelian Bujduveanu, luni, pe Facebook.
Potrivit acestuia, sunt „stricate, ruginite şi abandonate” şi nu mai au ce căuta într-un oraş care vrea să fie „modern, curat şi funcţional”.
„Refolosim elementele utile şi amenajăm, în locul lor, puncte moderne de plată a călătoriilor STB”, a adăugat Bujduveanu.
