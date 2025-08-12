Preşedinte CJ Mureş (UDMR): Salvamontiştii, în dificultate din cauza măsurilor de austeritate ale guvernului

Preşedinte Consiliul Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a transmis, marţi, un mesaj de susţinere pentru structurile Salvamont, care ”se confruntă cu o situaţie dificilă, deoarece măsurile de austeritate impuse de guvern le afectează negativ activitatea”. Edilul atrage atenţia că Salvamont ”necesită un cadru instituţional stabil şi un buget previzibil”, transmite News.ro.

”Salvamontiştii activează pe teren dificil, intervenind atunci când drumeţii se află în pericol. De asemenea, asigură condiţiile necesare pentru ca cei interesaţi să facă drumeţii şi să admire frumuseţile munţilor în cele mai sigure condiţii, indiferent de anotimp. În prezent, însă, aceştia se confruntă cu o situaţie dificilă, deoarece măsurile de austeritate impuse de guvern le afectează negativ activitatea”, a transmis, marţi, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc.

Aceasta crede că salvamontiştii şi activitatea lor ”necesită un cadru instituţional stabil şi un buget previzibil, pentru ca serviciul de salvare montană să îşi poată îndeplini rolul de a asigura drumeţiile în condiţii de siguranţă şi de a sprijini turismul montan”.

”Consiliul Judeţean Mureş rămâne un partener de încredere al Serviciului Salvamont, sprijinind echiparea, pregătirea şi intervenţiile echipelor de salvare montană, pentru ca turiştii să se poată bucura de drumeţii în siguranţă pe munte”, a mai transmis edilul.

Salvamontiştii au transmis că punctul de vedere al preşedintelui CJ Mureş este ”o gândire corectă, bazata pe elemente concrete, pe realitate si pe o structură care există şi care a demonstrat ca îşi face pe deplin datoria”.

”Mai bine consolidezi ce ai, decât sa încerci noi experimente incerte care să pună în pericol o activitate de urgenţă!”, arată oficialii Salvamont România.

Mai mulţi edili din zone montane, care au în subordine structuri Salvamont au atras atenţia asupra problemelor pe care măsurile de consolidare fiscală le au asupra activităţii salvatorilor montani.