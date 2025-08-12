G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedinte CJ Mureş (UDMR): Salvamontiştii, în dificultate din cauza măsurilor de austeritate…

Copil de 7 ani, mușcat de șarpe pe munte
FOTO: Salvamont Maramureș

Preşedinte CJ Mureş (UDMR): Salvamontiştii, în dificultate din cauza măsurilor de austeritate ale guvernului

Articole12 Aug 1 comentariu

Preşedinte Consiliul Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a transmis, marţi, un mesaj de susţinere pentru structurile Salvamont, care ”se confruntă cu o situaţie dificilă, deoarece măsurile de austeritate impuse de guvern le afectează negativ activitatea”. Edilul atrage atenţia că Salvamont ”necesită un cadru instituţional stabil şi un buget previzibil”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Salvamontiştii activează pe teren dificil, intervenind atunci când drumeţii se află în pericol. De asemenea, asigură condiţiile necesare pentru ca cei interesaţi să facă drumeţii şi să admire frumuseţile munţilor în cele mai sigure condiţii, indiferent de anotimp. În prezent, însă, aceştia se confruntă cu o situaţie dificilă, deoarece măsurile de austeritate impuse de guvern le afectează negativ activitatea”, a transmis, marţi, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc.

Aceasta crede că salvamontiştii şi activitatea lor ”necesită un cadru instituţional stabil şi un buget previzibil, pentru ca serviciul de salvare montană să îşi poată îndeplini rolul de a asigura drumeţiile în condiţii de siguranţă şi de a sprijini turismul montan”.

”Consiliul Judeţean Mureş rămâne un partener de încredere al Serviciului Salvamont, sprijinind echiparea, pregătirea şi intervenţiile echipelor de salvare montană, pentru ca turiştii să se poată bucura de drumeţii în siguranţă pe munte”, a mai transmis edilul.

Salvamontiştii au transmis că punctul de vedere al preşedintelui CJ Mureş este ”o gândire corectă, bazata pe elemente concrete, pe realitate si pe o structură care există şi care a demonstrat ca îşi face pe deplin datoria”.

”Mai bine consolidezi ce ai, decât sa încerci noi experimente incerte care să pună în pericol o activitate de urgenţă!”, arată oficialii Salvamont România.

Mai mulţi edili din zone montane, care au în subordine structuri Salvamont au atras atenţia asupra problemelor pe care măsurile de consolidare fiscală le au asupra activităţii salvatorilor montani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

O familie s-a intoxicat cu mâncare alterată pe traseul spre Cascada Urlătoarea / Doi adulţi şi un copil, predaţi de salvamontişti medicilor / Alte două femei salvate din zona montană

Articole10 Aug • 17.483 vizualizări
3 comentarii

Adrian Veştea: Structurile Salvamont trebuie să beneficieze de sprijin / Este necesară scoaterea numărului de posturi din plafonul organigramei consiliilor judeţene / Salvamont: O poziţie corectă / Poate salva Salvamont dintr-un colaps funcţional

Articole6 Aug • 635 vizualizări
0 comentarii

Salvamont România cere deblocarea a 300 de posturi de salvatori montani la nivel naţional pentru acoperirea necesarului de personal pentru intervenţia în cazuri de salvare de pe munte

Articole4 Aug • 593 vizualizări
3 comentarii

1 comentariu

  1. Vad doua variante. Sa le dea amenzi celor care se pun singuri in situații riscante sau sa apeleze la donatii. Sa dam o suma modica Salvamont ului, toti cei care avem respect pentru munca lor. Eu aș da.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.