Sir George Iacobescu, șeful uneia dintre cele mai mari companii britanice, despre George Simion: „Este ca și cum ai arde o întreagă pădure în loc să tai doar copacii morți” / El anunță că va vota pentru Nicușor Dan

Sir George Iacobescu, care a părăsit România sub comunism și a ajuns să conducă una dintre cele mai mari afaceri imobiliare din Europa, Canary Wharf Group, este exasperat de susținătorii AUR, în special de cei din diaspora, scrie Financial Times. „Ei distrug țara pentru a scăpa de managementul său stricat”, spune el. „Este ca și cum ai arde o întreagă pădure în loc să tai doar copacii morți”. Iacobescu a declarat pentru RFI România că va vota cu Nicușor Dan în turul 2.

„Dacă cineva este un bun primar pentru București, poate fi un bun primar și pentru România. Putem să-l numim președinte” a declarat omul de afaceri britanic de origine română, George Iacobescu într-un interviu în exclusivitate la RFI România. El spune că a ajuns la această decizie după ce a studiat cu atenție ofertele lui Nicușor Dan și George Simion.

George Iacobescu este probabil cel mai respectat român din Marea Britanie. Timp de 36 de ani, între 1988 și 2024 el a făcut parte din conducerea companiei de dezvoltări imobiliare Canary Wharf, una dintre cele mai cunoscute din Regatul Unit. În vârstă de 79 de ani, George Iacobescu a emigrat din România acum aproape o jumătate de secol, mai întâi în Canada, de unde a venit la Londra. În 2011 el a fost înnobilat, primnd din partea Reginei Elisabeta a II-a titlul de Sir, prima persoană născută în România care primește acest titlu prestigios.

Deși a rămas atașat în permanență țării sale natale, George Iacobescu a luat foarte rar poziții în politica românească. De această dată el s-a simțit dator să-și exprime opinia și a făcut-o prin intermediul unui interviu exclusiv la RFI România.

George Iacobescu: O clarificare. Nu am votat în turul 1 pentru niciunul dintre ce doi candidați calificați în turul 2. Pentru cine am votat, rămâne între mine și Dumnezeu. Dar pentru că acum sunt chemat să-mi dau votul pentru unul dintre cei doi candidați n-a făcut să mă gândesc foarte serios. Nu este o problemă de partide, este o problemă a românului, a poporului, între popor și țara lor.

Sigur, sunt plecat din România de aproape 50 de ani, după cum vedeți și după cum se știe, n-am pierdut niciodată inima de român, n-am pierdut niciodată cultura de român, n-am pierdut niciodată sentimentele pentru România, sunt foarte interesat, România este parte din mine și de aceea în acest moment trebuie să-mi exprim părerea.

Reporter: Nu știu dacă sunteți dispus să spuneți pentru cine veți vota în turul 2 și de ce.

Acum câteva luni am dat un contract de construcții unei companii foarte mari de aici și le-am spus: “Nu vă dau contractul decât dacă știu că aveți români care lucrează pentru voi”. Șeful companiei s-a uitat la mine și a început să râdă și mi-a spus: “Avem 3.000 de oameni în companie, în total, ca constructori”. L-am întrebat câți dintre ei sunt români? “2.000” mi-a răspuns.

George Iacobescu: Nu am avut o idee preconcepută pentru cine să votez în turul 2. Acum vorbesc de la Londra, mă adresez practic tuturor românilor, Diaspora este parte a tuturor românilor, Diaspora și România sunt una și aceeași.

Puțin fac și o mențiune pentru oamenii mei cei mai dragi, românii din Regatul Unit care lucrează în construcții. Fac o mică paranteză despre românii din construcții: acum câteva luni am dat un contract de construcții unei companii foarte mari de aici și le-am spus: “Nu vă dau contractul decât dacă știu că aveți români care lucrează pentru voi”. Șeful companiei s-a uitat la mine și a început să râdă și mi-a spus: “Avem 3.000 de oameni în companie, în total, ca constructori”. L-am întrebat câți dintre ei sunt români? “2.000” mi-a răspuns. Deci, vă dați seama, practic românii țin industria construcțiilor la Londra. Sunt foarte bine văzuți, dacă toți românii ar dispărea, industria construcțiilor s-ar prăbuși.

Reporter: Vreau să vă spun că am stat de vorbă cu numeroși votanți la cele 10 secții de votare din Londra la acre am fost la turul întâi, mulți dintre ei erau constructori și majoritate votau pentru George Simion, ca aproape 65% dintre alegătorii români din Regatul Unit.

George Iacobescu: Cum votează oamenii nu este întotdeauna un fapt al modului în care gândesc. Cred că votul pe care l-au dat a constituit un protest foarte serios împotriva corupției din România, împotriva modului în care țara a fost prost condusă, dar în același timp, trebuie să ne gândim foarte bine pentru că este o decizie pe care românii o iau pentru totdeauna. Odată ce fac această decizie e foarte greu să-și mai schimbe alegerea.

Fără nicio discuție că sunt foarte multe probleme în România și că țara a suferit corupției și din cauza conducerii care nu a fost întotdeauna bună. Eu compar asta cu o pădure. Dacă ai o pădure superbă, poate cea mai frumoasă pădure din Europa și ai mai mulți copaci bolnavi, atunci tai copacii, dar nu dai foc la toată pădurea. De asta spun, nu este o alegere pentru partide, este o alegere pentru viitorul României.

Reporter: Cum ați făcut decizia pentru cine să votați în turul 2?

Am citit într-o publicație că eu sunt prieten și că am relații cu Nicușor Dan. Nu l-am văzut în viața mea, nu i-am strâns mâna, nu îl cunosc. Pur și simplu, la alegerile din București l-am sprijinit pentru că am crezut că este bine să avem o figură de om cinstit care să conducă Bucureștiul și practic ideea mea nu s-a schimbat.