Silviu Barbu a demisionat din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie, din subordinea Guvernului / Fost judecător cu studii la Academia SRI, a trecut și prin Administrația Prezidențială, și prin Cabinetul Cîțu

Silviu Barbu a demisionat din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie, instituție aflată în subordinea Guvernului, conform informațiilor publicate în Monitorul Oficial.

Fost judecător cu studii la Academia SRI, Silviu Barbu pleacă la cerere de la conducerea instituției guvernamentale, începând cu 6 octombrie, unde avea rang de secretar de stat.

G4Media a arătat în 2021 cum premierul de la acea vreme, Florin Cîțu, l-a numit pe Silviu Barbu în funcția de șef al Corpului de Control al premierului.

Magistrat de profesie, Barbu a intrat în atenția publică în 2007, când a demisionat din funcția de consilier la departamentul legislativ al Administrației Prezidențiale.

La acel moment, în presă a apărut înregistrarea unei convorbiri cu decanul Facultății de Drept de la Universitatea „Transilvania” Brașov, în care Silviu Barbu discuta despre un examen pe care cumnatul său nu îl promovase, potrivit România Liberă.

Silviu Barbu a declarat ulterior că nu a încercat să îl ajute pe cumnatul său să treacă examenul, ci s-ar fi interesat dacă poate fi reprogramat pentru o nouă examinare. El a demisionat de la Cotroceni pentru a nu afecta imaginea Administrației Prezidențiale.

Ulterior, Silviu Barbu a fost promovat de Titus Corlățean (PSD) ca director al Corpului de Control şi Evaluare Diplomatică din Ministerul de Externe, unde a fost detașat din magistratură. Între 2016 și 2018 a fost trimis ca însărcinat cu afaceri la Ambasada României din Zimbabwe şi Malawi, iar din 2018 a revenit în magistratură, ca judecător la Curtea de Apel București.

El a judecat în 2019 dosarul în care Ministerul Apărării a contestat prelungirea de către președintele Iohannis a mandatului lui Nicolae Ciucă ca șef al Statului Major al Armatei, decizie contestată de Ministerul Apărării controlat atunci de PSD. Curtea de Apel a respins cererea MApN. În acel dosar, Silviu Barbu a sesizat CCR cu o excepţie de neconstituţionalitate a articolului din legea MApN care reglementează numirea șefului Statului Major General, iar CCR a decis în unanimitate că articolul este neconstituțional.

Silviu Barbu a absolvit în 2015 cursurile Colegiului Național de Informații din cadrul Academiei Nationale de Informații – instituția de învățământ a SRI, potrivit CV-ului său. În 2007 a absolvit și un curs al Colegiului Naţional de Apărare de la Universitatea Naţională de Apărare.

Soția sa, judecătoarea Elena Barbu, a fost promovată în 2019 la Curtea Supremă de o comisie de examinare din care a făcut parte şi fostul ministru PSD al Justiţiei, Tudorel Toader.

În martie 2019, Elena Barbu s-a numărat printre cei 30 de șefi de Curți de Apel care au condamnat protestele magistraților față de modificările făcute de PSD la legislația din Justiție. La cel moment, ea era președintele Curții de Apel Brașov.