Siegfried Mureşan îi răspunde premierului slovac, care a cerut Comisiei Europene să ia poziţie cu privire la alegerile din România: „Cei care atacă statul de drept în propria lor ţară vor găsi întotdeauna scuze pentru a-l submina în altă parte”

Europarlamentarul PPE Siegfried Mureşan a comentat, miercuri, pe X, o postare a premierului slovac Robert Fico – un naţionalist care, împreună cu premierul maghiar Viktor Orban, este una dintre puţinele voci pro-ruse în rândul liderilor UE – sugerându-i că nu este el în măsură să dea lecţii despre democraţie. Fico a cerut Comisiei Europene să ia poziţie cu privire la alegerile din România, după ce a fost respinsă candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale, transmite News.ro.

„Cei care atacă statul de drept în propria lor ţară vor găsi întotdeauna scuze pentru a-l submina în altă parte”, a declarat Siegfried Mureşan, care îl acuză pe prim-ministrul Slovaciei că se foloseşte de cazul lui Călin Georgescu pentru a-şi justifica propriile atacuri asupra statului de drept şi a Uniunii Europene.

„Este acelaşi lider care a încercat să preia controlul asupra sistemului judiciar şi a presei din Slovacia – ceea ce aproape că a costat ţara sa (reţinerea de – n.r.) fonduri UE”, reaminteşte Siegfried Mureşan. „Acum, el pune la îndoială sistemul judiciar din România pentru propria sa agendă politică”, acuză europarlamentarul român. „Mulţumim, dar nu, mulţumim”, transmite Mureşan.

De la revenirea la putere pentru a patra oară, în octombrie 2023, Robert Fico, unul dintre puţinii lideri europeni apropiaţi de Kremlin, s-a angajat să consolideze legăturile cu Moscova şi a oprit livrările militare către Ucraina. În decembrie anul trecut, el s-a deplasat la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele Vladimir Putin. În timpul acestei vizite, el a criticat decizia Ucrainei de a opri tranzitul de gaze naturale ruseşti către Europa pe teritoriul său.

Preluând discursul trumpist, Robert Fico – el însuşi ţinta unui atentat înainte chiar de tentativa de asasinare asupra lui Donald Trump – Robert Fico a proclamat că Slovacia „va construi o barieră constituţională împotriva progresismului”. Printre primele sale măsuri după ce a revenit la putere a fost o modificare a legilor ce reglementau justiţia, atrăgându-şi avertismente din partea Bruxelles-ului. Robert Fico este adesea contestat în stradă în Slovacia. Luna trecută, zeci de mii de persoane au luat parte la o manifestaţie la Bratislava împotriva premierului, criticat pentru politicile sale pro-ruse şi acuzat de excese autoritare.



Those who attack the Rule of Law in their own country will always find excuses to undermine it elsewhere.

Slovak Prime Minister @RobertFicoSVK is using Călin Georgescu’s case in Romania to justify his own attacks on the #RuleOfLaw & the #EU.

CE A SPUS ROBERT FICO DESPRE ROMÂNIAr

Luni seara, după ce Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din luna mai, Robert Fico a fost singurul dintre liderii care participă la summiturile europene care a cerut Comisiei Europene să ia poziţie şi „să se întrebe ce se întâmplă în România”, pentru că altfel s-ar putea crea „un precedent periculos”. El a avut grijă să strecoare critici la adresa Bruxelles-ului, victimizându-se şi creând paralele cu situaţia lui Georgescu.

Postarea – destul de lungă – a lui Robert Fico începe cu o frază scrisă cu litere mari, o modalitate grafică ce în mediul online este asociată de obicei unei cerinţe insistente, făcute cu un ton ridicat: „Comsia Europeană trebuie să ia poziţie cu privire la alegerile prezidenţiale din România. Fie dl. Georgescu are dreptate, fie autorităţile române au dreptate. Dacă Comisia tace, aşa cum a făcut în cazul Slovaciei în 2020 -2023, asta va bate încă un cui în sicriul lipsei de încredere a întregii Uniuni Europene”, a scris, cu litere mari, premierul Slovaciei.

În continuare, el şi-a elaborat poziţia, plecând de la cazul Georgescu, pentru a aduce în discuţie propriul său caz şi a lansa atacuri asupra fostului guvern de la Bratislava şi a Comisiei Europene.

Totuşi, are grijă menţioneze la început: „Eu urmez principiul neinterferenţei în afacerile interne ale altor ţări”, susţine Fico, înainte de a-şi găsi o scuză: „Deoarece guvernul a vrut să mă bage în închisoare fără niciun motiv în 2020-2023 ca lider al opoziţiei, astfel încât să nu pot face politică, sunt foarte sensibil la cazuri similare. La acea vreme, CE şi comisarii relevanţi (în special comisarul Reynders) nu dădeau doi bani pe Slovacia. Aveau un guvern obedient şi nimănui nu-i păsa de drepturile liderului opoziţiei şi de natura democraţiei din Slovacia”, a scris Fico.

„În România, după ce dl.Georgescu, un presupus candidat de dreapta şi pro-rus, a câştigat şocant primul tur al alegerilor prezidenţiale, Curtea Constituţională a decis să le anuleze. Candidatul a fost acuzat de diverse infracţiuni şi i s-a interzis de către comisia electorală să mai candideze. Georgescu a apelat la Curtea Constituţională, dar probabil fără şanse de reuşită”, prevedea Fico luni seara.

„Nu ştiu unde se află adevărul. Dar ştiu că, dacă UE vrea să salveze aparenţele, ar trebui să întrebe ce se întâmplă. Noi când am vrut să trecem un amendament la Codul penal în această ţară, CE a intrat într-o frenezie de activitate”, spune Fico şi trece apoi la un discurs în care sugerează că este solidar cu Călin Georgescu, pentru că vede similitudini cu propriile sale necazuri politice în care acuză că n-ar fi beneficiat de imparţialitatea Bruxelles-ului: „În România, se bănuieşte că este un caz similar cu al nostru şi toată lumea tace. Doar pentru că un candidat la preşedinţie are o opinie diferită de cea obligatorie, trebuie să fie înlăturat? Aceasta este mai mult decât o problemă naţională. Este vorba despre democraţie şi despre faţa UE”, susţine Fico.

În final, el cere Comisiei Europene „să ia atitudine în privinţa alegerilor prezidenţiale din România şi să-şi asume responsabilitatea pentru aceasta”, eventual acordându-i protecţie lui Georgescu: „Dacă domnul Georgescu este nedreptăţit doar pentru că are o opinie diferită, trebuie să i se acorde protecţie europeană”, spune Fico. „Dacă CE este convinsă că autorităţile române fac ceea ce trebuie, trebuie să le susţină”, adaugă el, avertizând în privinţa unui „precedent periculos”.

„Singurul lucru pe care CE nu îl poate face este să tacă. În caz contrar, se creează un precedent periculos, în care, într-o competiţie democratică liberă, va fi posibil să fie elimiat un candidat de succes doar pentru că, din cauza opiniilor sale diferite, nu este în linie”, încheie Robert Fico.