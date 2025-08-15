Cea mai nouă naţională din lume a susţinut primul ei meci din istorie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Echipa naţională a Insulelor Marshall a disputat vineri, în Statele Unite, primul meci din istoria sa. Adversară i-a fost echipa Insulelor Virgine Americane, care a câştigat cu 4-0, notează News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Federaţia de Fotbal a Insulelor Marshall a organizat a doua ediţie a Outrigger Challenge Cup, o competiţie găzduită de oraşul american Fayeteville, din Arkansas, şi la care participă trei echipe naţionale din Oceania, dar şi echipa americană U19 a clubului Ozark United.

Astfel, naţionala Insulelor Marshall a disputat vineri primul meci din istoria ei, cedând cu 0-4 în faţa echipei Insulelor Virgine Americane. ˷Indiferent de scor, suntem atât de mândri de ce au realizat. Astăzi s-a scris o pagină de istorie” a postat Federaţia din Insulele Marshall pe site-ul oficial.