Trump a discutat la telefon cu preşedintele belarus Lukaşenko, aliat al lui Putin, înainte de summitul din Alaska

Preşedintele american Donald Trump a discutat vineri la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, a anunţat agenţia oficială de ştiri belarusă Belta, înaintea unui summit între preşedinţii SUA şi Rusiei în Alaska, relatează AFP, conform Agerpres.

„Lukaşenko şi Trump au avut o conversaţie telefonică”, a relatat agenţia Belta pe Telegram.

Belarus, fostă republică sovietică situată la graniţa cu Ucraina, susţine invazia rusă şi a permis Moscovei să folosească teritoriul său pentru a lansa atacul asupra Ucrainei în februarie 2022.

Trump şi Lukaşenko au discutat „chestiuni bilaterale, subiecte regionale şi situaţii din zone sensibile, inclusiv Ucraina”, a anunţat canalul Telegram Pul Pervogo, afiliat serviciului de presă al preşedinţiei belaruse.

Aleksandr Lukaşenko i-a invitat pe Donald Trump şi familia sa să viziteze Minsk, iar „această invitaţie a fost acceptată”, potrivit acestei surse.

La rândul său, Trump a anunţat într-o postare pe platforma sa Truth Social că a discutat cu Lukaşenko şi că intenţionează să se întâlnească cu acesta „în viitor”, relatează Reuters.

„Am discutat multe subiecte, inclusiv vizita preşedintelui Putin în Alaska”, a anunţat Trump într-o postare, în timp ce se afla la bordul aeronavei Air Force One în drum spre Anchorage.

Trump a afirmat că motivul convorbirii a fost acela de a-i mulţumi lui Lukaşenko pentru eliberarea a 16 prizonieri şi de a-i cere să elibereze alţi 1.300.

În Belarus, condus cu o mână de fier de Lukaşenko timp de trei decenii, sunt încarceraţi sute de prizonieri politici, potrivit ONG-urilor care apără drepturile deţinuţilor.

Şaisprezece dintre aceştia au fost eliberaţi la începutul lunii iulie, între care şi opozantul Serghei Tihanovski, soţul cunoscutei opozante belaruse Svetlana Tihanovskaia, aflată în exil.

Donald Trump a afirmat că a discutat cu Lukaşenko „despre eliberarea altor 1.300 de prizonieri”.

Potrivit ONG-ului Viasna, 1.186 de prizonieri politici sunt reţinuţi în Belarus.