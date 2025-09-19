Serviciul teritorial al DNA Târgu Mureș a fost reorganizat după ce a rămas cu un singur procuror / A fost transformat în Birou Teritorial și se subordonează Serviciului Teritorial Cluj

Serviciul teritorial al DNA Târgu Mureș a fost transformat în Birou Teritorial care ține de Serviciul Teritorial Cluj, după ce a rămas cu un singur procuror, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Sediul va rămâne în municipiul Târgu Mureș și se va ocupa, cu precădere, de reprezentarea în fața instanțelor din județul Mureș, precizează Biroul de Presă din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, într-un răspuns la solicitarea Radio Târgu Mureș.

Dosarele instituției care vizează județul Mureș vor fi preluate de Serviciul Teritorial Cluj, iar dosarele care vizează județul Harghita vor fi preluate de Serviciul Teritorial Brașov. Activitatea Serviciului Teritorial Târgu Mureș a fost analizată de către Colegiul de conducere al Direcției Naționale Anticorupție iar măsura reorganizării a fost luată pentru eficientizării activității, se mai arată în comunicatul DNA.

Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureș au început să demisioneze sau să se transfere la alte instituții, încă de anul trecut. În 16 septembrie, Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, cu unanimitate de voturi, solicitarea de demisie a procurorului șef al structurii mureșene anticorupție, Daniel Murariu, începând cu data de 1 noiembrie. Totodată, la finele lunii iulie, procurorul Ciprian Gherasim s-a transferat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Dacă la începutul anului trecut erau trei procurori la Serviciul DNA Târgu Mureș, după primul trimestru activitatea, atât pe urmărire penală cât și pe sectorul judiciar, s-a desfășurat cu doar doi procurori, pe cinci posturi prevăzute în organigramă.

La această dată, la DNA Târgu Mureș își mai desfășoară activitatea un singur procuror, Daniel Murariu, care va părăsi structura după 1 noiembrie.