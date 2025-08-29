Senatul şi Camera Deputaţilor convocate în a doua sesiune a anului, de la 1 septembrie

Senatul şi Camera Deputaţilor au fost convocate, pentru luni, 1 septembrie, în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2025, transmite Agerpres.

Potrivit deciziilor publicate vineri în Monitorul Oficial, cele două Camere au fost convocate de preşedintele Senatului, respectiv preşedintele Camerei Deputaţilor „în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată”, precum şi ale art. 83 din Regulamentul Senatului, respectiv ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Conform procedurilor, în prima zi din sesiunea parlamentară vor fi aleşi membrii noilor Birouri permanente ale celor două Camere şi anume vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii. Alegerea acestora se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea lor, potrivit configuraţiei politice şi negocierii liderilor de grupuri, votul fiind secret.

Preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean (Senat) şi Sorin Grindeanu (Camera Deputaţilor) au fost aleşi pentru un mandat de patru ani.

La Senat, luni este programat un Birou permanent de la ora 12:00, iar la ora 16:00 şedinţa de plen.

Un program similar ar urma să fie stabilit şi la Camera Deputaţilor.

Tot luni, este aşteptat ca premierul Ilie Bolojan să vină în Parlament şi să asume răspunderea Guvernului, în şedinţă comună, pentru mai multe acte normative cuprinse în pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare.