G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Senatul şi Camera Deputaţilor convocate în a doua sesiune a anului, de…

Parlament, depunere jurământ parlamentari, Camera Deputaților
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Senatul şi Camera Deputaţilor convocate în a doua sesiune a anului, de la 1 septembrie

Articole29 Aug 0 comentarii

Senatul şi Camera Deputaţilor au fost convocate, pentru luni, 1 septembrie, în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2025, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit deciziilor publicate vineri în Monitorul Oficial, cele două Camere au fost convocate de preşedintele Senatului, respectiv preşedintele Camerei Deputaţilor „în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată”, precum şi ale art. 83 din Regulamentul Senatului, respectiv ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Conform procedurilor, în prima zi din sesiunea parlamentară vor fi aleşi membrii noilor Birouri permanente ale celor două Camere şi anume vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii. Alegerea acestora se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea lor, potrivit configuraţiei politice şi negocierii liderilor de grupuri, votul fiind secret.

Preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean (Senat) şi Sorin Grindeanu (Camera Deputaţilor) au fost aleşi pentru un mandat de patru ani.

La Senat, luni este programat un Birou permanent de la ora 12:00, iar la ora 16:00 şedinţa de plen.

Un program similar ar urma să fie stabilit şi la Camera Deputaţilor.

Tot luni, este aşteptat ca premierul Ilie Bolojan să vină în Parlament şi să asume răspunderea Guvernului, în şedinţă comună, pentru mai multe acte normative cuprinse în pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

UPDATE Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe măsurile fiscale luni, începând cu ora 15:00 / Parlamentarii, la muncă vineri seara

Articole4 Iul 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.