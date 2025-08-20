G4Media.ro
Senatul dezbate miercuri proiectul privind pensiile magistraţilor în sesiune extraordinară / Prevede…

Senatul dezbate miercuri proiectul privind pensiile magistraţilor în sesiune extraordinară / Prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a magistraţilor până în 2045, până la 65 de ani

Senatul se reuneşte, miercuri, de la ora 12:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de zi figurând informarea cu privire la două proiecte de lege care aprobă ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, dar şi dezbaterea şi votul asupra propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, transmite Agerpres.

Senatorii vor lua act de emiterea de către Guvern a două ordonanţe de urgenţă şi anume OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale şi OUG 40/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

Pe ordinea de zi a plenului Senatului se mai află propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care va fi dezbătută şi supusă votului, sub rezerva depunerii raportului.

Acest proiect a fost adoptat de Camera Deputaţilor şi prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a magistraţilor până în 2045, până la 65 de ani. Proiectul trebuie respins de Senat pentru ca în Parlament să fie supus procesului legislativ proiectul privind pensiile magistraţilor iniţiat de Guvern.

Începând cu ora 10:00, Comisia de muncă se va reuni pentru a da un raport pe acest proiect de lege.

2 comentarii

  1. 2045? Pe bune?

  2. N-o sa se faca dreptate niciodata in privinta pensiilor speciale ale magistratilor, ele vor ramane tot nesimtite si tot de la alte varste decat cele contributive!
    PSD, PNL si UDMR le-au inventat si le apara, AUR a votat intotdeauna impotriva desfiintarii lor.
    De cand sunt la guvernare, pentru cei de la USR a disparut subiectul, mai ales ca la putere sunt si ei inconjurati acum de „speciali” (N. Dan, Mosteanu, Toiu etc). In opozitie tipau impotriva pensiilor speciale nesimtite, acum tac malc…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.