Reforma pensiilor magistraților: Senatul a respins proiectul PSD-PNL depus în timpul campaniei…

Sursa foto: Pixabay / Montaj

Reforma pensiilor magistraților: Senatul a respins proiectul PSD-PNL depus în timpul campaniei electorale / Guvernul Bolojan își poate asuma răspunderea pe legea care crește vârsta de pensionare la 65 de ani și reduce nivelul pensiei

Articole20 Aug • 5.569 vizualizări 12 comentarii

UPDATE Ora 13.14: Plenul Senatului a respins, miercuri, cu 74 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 7 abţineri, propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, de eliminare a pensiilor speciale ale magistraţilor, depusă în Parlament de coaliţia PSD-PNL, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din primăvară şi susţinută de candidatul Crin Antonescu. Respingerea proiectului a fost necesară pentru ca noul executiv condus de Ilie Bolojan să îşi poată angaja răspunderea, în Parlament, pe un nou proiect de eliminare a pensiilor speciale, procedural acest lucru fiind posibil doar dacă nu există un alt proiect pe traseul legislativ, transmite News.ro.

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat în plenul Senatului că votul de respingere a propunerii legislativă nu este ”împotriva ideii de reformare a sistemului de pensii speciale”.

”Votăm pentru respingerea unui proiect de a face această reformă. Ca să fim cât se poate de cinstiţi, a fost un proiect electoralist, ăsta e cuvântul, depus în timpul campaniei de prezidenţiale, un proiect care nu s-a bucurat nici de consultarea CSM-ului, nici de consultarea magistraţiilor, atunci, şi care are câteva vulnerabilităţi”, a spus Pălărie, arătând că CSM a dat aviz negativ pe proiectul respectiv iar Consiliul Legislativ a atenţionat că nu există măsuri tranzitorii.

Astăzi votăm pentru respingerea acestei tentative de modificare a sistemului de pensii al magistraţilor, tocmai pentru că vine un proiect construit nou, de la Guvern, discutat de către domnul Ilie Bolojan şi reprezentanţii Guvernului cu magistraţii, iar acest proiect va putea să fie trecut procedural, fără frica de a exista un paralelism legislativ. Din acest motiv, colegii de la USR vom vota cu toţii pentru respingerea acestui proiect”, a spus Pălărie.

Senatoarea S.O.S România Nadia Cosmina Cerva a declarat în plen că proiectul de lege din Parlament putea fi amendat.

”E nevoie de acest proiect, avem nevoie ca de aer de acest proiect. Am citit toate stenogramele din Camera Deputaţilor şi am văzut cum se îngrămădeau toţi liderii acestor partide ale coaliţiei să promoveze acest proiect, să-l înainteze, să treacă repede. A fost votat într-o procedură nu urgentă, super urgentă. Acum la Senat, stau şi mă întreb ce s-a întâmplat. Bun, noi ştim ce s-a întâmplat, urmează să vină o ordonanţă, dar vă întreb, modalitatea asta de lucru, într-o Cameră, pe repede înainte, aceiaşi oameni, aceleaşi partide, să admită şi să spună că e nevoie de un proiect legislativ, ca apoi, în a doua cameră în Senat, aceleaşi partide să vină să spună respingem şi să dea un raport de respingere, nici măcar cu o banală motivare. Aş fi vrut, chiar dacă Comisia pentru Muncă s-a întrunit astăzi la ora 10, măcar două rânduri să motiveze şi cu privire la amendamentele respinse, care erau amendamente care ajutau cumva personalul auxiliar din justiţie, adică grefierii, dar şi pe fond să ne motiveze, să avem un raport motivate”, a precizat Cerva.

În replică, senatorul Daniel Fenechiu (PNL) i-a atras atenţia senatoarei că parlamentarii pot depune amendamente şi pe procedura asumării răspunderii Guvernului în Parlament. Procedura asumării a angajării răspundării presupune posibilitatea oricărui parlamentar să formuleze amendamente şi să le trimită guvernului. Va exista o dezbatere pe angajare, există o procedură democratică, asta este. (..) Deci una peste alta, eu înţeleg că cîrcotiţi… Veniţi şi spuneţi: Nu vrem să reglementăm pensiile magistraţilor, noi, partidul nostru, grupul din care facem parte, ne dorim ca magistraţii să rămână cu o pensie mai mare ca salariul şi să sr pensioneze la 47 de ani. Spuneţi asta, ca să audă românii”, a spus Fenechiu.

Senatorul AUR Laurenţiu Plăeşu a declarat în plen că prin procedura de angajare a răspundării nu se pot face dezbateri. ”Prin urmare, noi, grupul parlamentar al Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor, nu vom vota deloc”, a spus el.

Știrea inițială: Senatul se întrunește miercuri în sesiune specială pentru a respinge propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, cunoscută drept „proiectul lui Crin Antonescu”.

Votul este crucial pentru deblocarea procesului legislativ privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, proiect asumat de Guvernul Bolojan și condiționat de revenirea PSD la ședințele coaliției.

Senatorii vor lua act de emiterea de către Guvern a două ordonanţe de urgenţă şi anume OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale şi OUG 40/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

Pe ordinea de zi a plenului Senatului se mai află propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care va fi dezbătută şi supusă votului, sub rezerva depunerii raportului.

Acest proiect a fost adoptat de Camera Deputaţilor şi prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a magistraţilor până în 2045, până la 65 de ani. Proiectul trebuie respins de Senat pentru ca în Parlament să fie supus procesului legislativ proiectul privind pensiile magistraţilor iniţiat de Guvern.

Începând cu ora 10:00, Comisia de muncă se va reuni pentru a da un raport pe acest proiect de lege.

Proiectul de reformă a pensiilor speciale ale magistraților, anunțat de premierul Ilie Bolojan, ar putea fi împiedicat de un proiect similar care există în Senat.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, și liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, au declarat pentru G4Media că soluția pentru a evita invalidarea reformei este respingerea la vot în Senat a vechiului proiect, cunoscut ca ”proiectul lui Crin Antonescu”.

Sorin Grindeanu, șeful PSD, a cerut adoptarea urgentă a reformei pensiilor speciale drept condiție pentru revenirea la ședințele coaliției.

