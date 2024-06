Senatul a adoptat proiectul privind instituirea celei de-a treia zi de sâmbătă din luna septembrie ca „Ziua de Curăţenie Naţională”

Senatul a adoptat, marţi, în calitate de prim for sesizat, propunerea legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de sâmbătă din luna septembrie ca „Ziua de Curăţenie Naţională”, proiect iniţiat de către UDMR, transmite News.ro.

„Nu vom avea o ţară curată, dacă nu contribuim cu toţii la acest lucru. De aceea am susţinut iniţiativa «Let’s do It, Romania!», şi am iniţiat instituirea celei de-a treia zi de sâmbătă din septembrie, a fiecărui an, ca Ziua de Curăţenie Naţională. Prin această lege transmitem un semnal clar privind responsabilitatea socială atât a cetăţenilor, cât şi a autorităţilor publice şi a persoanelor juridice. Doar printr-un efort comun putem ajunge la o schimbare de mentalitate şi ziua naţională de curăţenie este un instrument prin care putem încuraja acţiunile de curăţenie cu impact pozitiv asupra mediului, colectarea separată şi reciclarea”, a transmis senatorul UDMR, Tánczos Barna, după ce Senatul a adoptat propunerea legislativă iniţiată de el, susţinută atât de UDMR, cât şi de parlamentari ai partidelor de guvernământ şi de opoziţie.

„Let’s Do it, România!” organizează campanii de curăţenie încă din 2009, alăturându-se Zilei Mondiale a Curăţeniei, o iniţiativă civică la nivel global, care a fost introdusă recent şi în calendarul oficial al ONU. În România, la aceste acţiuni au participat până în prezent peste 2 milioane de voluntari şi au fost colectate peste 27 000 de tone de deşeuri.

„Trebuie să se implice şi autorităţile publice, şi trebuie să ne asumăm un rol mai accentuat în conştientizarea şi în educarea cetăţenilor. De aceea, legea prevede că autorităţile şi instituţiile publice pot organiza şi aloca fonduri pentru activităţi prin care să fie promovate bune practici şi importanţa păstrării unui mediu curat. În plus, televiziunile şi posturile de radio publice pot include în programele lor emisiuni de conştientizare”, a detaliat Tánczos Barna, conform comunicatului de presă al UDMR.

Decizională pe acest proiect de lege este Camera Deputaţilor şi va intra în vigoare după promulgarea de către preşedintele ţării.