Vicepremierul Tánczos Barna, într-o vizită la Bihor: „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista”
Aflat într-o vizită în Bihor, vicepremierul Tánczos Barna a vorbit într-o conferință de presă la Prefectură despre proiectele PNRR, care trebuie finalizate până în august 2026, dar s-a referit și la viitoarele reforme din administrația locală, inclusiv reducerea posturilor, informează ebihoreanul.ro
Chestionat despre colaborarea cu premierul Ilie Bolojan şi stilul de lucru al acestuia, în această perioadă de reforme, vicepremierul UDMR a subliniat „abordarea necesară, rațională și consecventă” a acestuia: „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista”.
UDMR-istul s-a referit la nevoia de implementare a unor reforme, mai ales privind eficientizarea și reducerea deficitului.
„În calitate de fost ministru al Finanțelor, care a fost primul care a trebuit să facă un buget pe 7% deficit și care a urmărit lipsa reformelor în ministere 6 luni de zile, mă bucur că domnul Bolojan a început aceste reforme. Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista”, a spus viceprim-ministrul.
El a adăugat că „facem propuneri și din ministerele pe care le conduce UDMR-ul, fac și eu propuneri și în calitate de vicepremier, vin și celelalte partide alături de premier, dar această perioadă grea nu poate fi parcursă fără un lider consecvent, hotărât și aplicat”.
În același context, Tánczos Barna a amintit și de colaborarea dintre PNL și UDMR, „dincolo de discuțiile politice”, lăudând rezultatele ei.
„În ceea ce privește colaborarea mea cu dânsul (n.r. – Ilie Bolojan) sau colaborarea mea cu domnul primar al Oradiei (n.r. – Florin Birta), am fost aici acum 4 ani și am fost pe malul Crișului Repede. Și, văzând schimbările și impactul managementului exemplar pe care l-au practicat aici, în județ și în oraș, văzând rezultatul colaborării PNL-UDMR, pot să spun că este un exemplu de urmat și în alte județe, și în București”, a spus vicepremierul udemerist. Un jurnalist i-a amintit însă lui Tánczos Barna că relațiile PNL-UDMR în Bihor au fost deseori de adversitate, chiar de „dușmănie”. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro
