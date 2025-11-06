Republica Moldova ezită să se alăture sancțiunilor împotriva Lukoil. Premierul anunță dependența de kerosenul pentru aeroport

Premierul moldovean Alexandru Munteanu a recunoscut că țara este dependentă de unele servicii ale companiei Lukoil, gigantul rus de pe piața petrolieră din Moldova, care a fost plasată în lista de sancțiuni de către Statele Unite ale Americii.

Deși oficialii spun că „toți trebuie să se alăture acestor sancțiuni”, se pare că o soluție clară la problemele care se vor isca în țară autoritățile nu au, scrie Unimedia, citată de Rador.

„Moldova a format din start un grup de lucru, pentru că vorbim despre un importator foarte mare din țară, un jucător și un agent economic de mare anvergură.

Grupul de lucru monitorizează îndeaproape situația.

Lukoil este unic importator și vânzător de produse petroliere pentru Aeroport și unic deținător a infrastructurii, inclusiv de depozitare, de la Aeroport.

La moment, toate procesele decurg normal”, a spus Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii, precizând că stabilitatea e asigurată până la sfârșitul acestei luni.

„Toată lumea trebuie să se alinieze la aceste sancțiuni”, a mai menționat el, fără să explice de ce Moldova încă nu a făcut-o.

„Trebuie să găsim o soluție, știți că suntem dependenți de furnizarea, în special, de kerosen pe Aeroportul Chișinău.

Trebuie să găsim o soluție optimă, care ne va garanta o securitate. Aeroportul este poarta țării. Sunt diferite soluții, dar ne gândim care ar fi cea mai bună și să facem totul în cadru legal”, a explicat premierul Alexandru Munteanu, fiind întrebat dacă Guvernul se gândește să naționalizeze eventual infrastructură care aparține companiei Lukoil.

Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii împotriva companiei petroliere ruse Lukoil nu vor afecta Republica Moldova. Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care a dat asigurări că aprovizionarea cu produse petroliere va continua fără impedimente.

SUA au impus noi sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei – Rosneft și Lukoil – într-un efort de a presa Moscova să negocieze un acord de pace în Ucraina.

Compania rusă Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunţat la final de octombrie 2025, că a acceptat oferta grupului elveţian de comerţ cu materii prime Gunvor pentru achiziţionarea activelor sale din afara ţării, după ce Statele Unite au impus sancţiuni împotriva companiei.