Sorana Cîrstea lovind mingea de tenis cu un forehand la un turneu din circuitul WTA.
Sorana Cîrstea / Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Perioadă fastă pentru Sorana Cîrstea: Încă un salt important în clasamentul WTA după calificarea în sferturile de la Cleveland

Sportz21 Aug 0 comentarii

Sorana Cîrstea are parte de o perioadă bună din punct de vedere sportiv, jucătoarea de tenis bifând calificarea în sferturile turneului de la Cleveland, de categorie 250. Punctele adunate până acum în competiție o ajută să facă un nou salt în ierarhia WTA: se găsește pe 103 în clasamentul LIVE.

Aflată în prezent pe locul 112 mondial, Sorana a trecut de Jil Teichmann (85 WTA), scor 6-1, 6-1, după un meci de 61 de minute, și s-a calificat în sferturile turneului de la Cleveland.

Performanța o ajută să urce în ierarhia LIVE a WTA până pe locul 103, cu 732 de puncte. Vorbim despre un salt de 9 locuri, după ce tot săptămâna aceasta Sorana urcase alte 26 de poziții în clasamentul mondial.

Pentru un loc în semifinale, Sorana (35 de ani) va avea de luptat cu Liudmila Samsonova, principala favorită a întrecerii americane.

Rusoaica este ocupantă a locului 19 WTA.

Prezența în sferturile de la Cleveland îi va aduce Soranei Cîrstea un cec în valoare de 6.820 de dolari şi 54 de puncte în clasamentul mondial de simplu.

