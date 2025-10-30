Șeful raionului Rîșcani din Republica Moldova a fost arestat în dosarul care privește tentativa armată de destabilizare a puterii pro-europene de la Chișinău

Președintele raionului Rîșcani din Republica Moldova, Vladimir Mizdrenco, a fost arestat joi pentru 30 de zile în urma unor percheziții efectuate la domiciliul său. Acesta are statut de învinuit în dosarul privind crearea destabilizărilor în masă înainte de parlamentarele din această toamnă, a declarat pentru TV8 șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, măsura preventivă a fost dispusă după ce, luni, procurorii au efectuat șapte percheziții în nordul țării.

Acțiunile au avut loc în cadrul anchetei privind instruirea militară în Serbia a unor persoane care ar fi fost pregătite să participe la acțiuni de destabilizare în Republica Moldova, mai arată TV8.

Potrivit procurorilor, începând cu luna iulie 2025, un grup organizat ar fi acționat în schimbul unor sume de bani.

Prin intermediul platformelor WhatsApp și Telegram, membrii grupului ar fi primit instrucțiuni privind acțiunile planificate, care vizau edificii de stat, monumente istorice și alte obiective strategice.

Percheziții au avut loc și la consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu căruia i-a fost confiscat automobilul de model Lexus, și care se ascunde în prezent în regiunea transnistreană.

Ambii politicieni fac parte din partidul pro-rus PSRM.

TV8.md amintește că 74 de persoane au fost reținute în urma a peste 250 de percheziții efectuate în luna septembrie în mai multe locații ale țării. Acestea au participat la instruiri în Serbia pentru a pregăti dezordini și destabilizări în masă, în contextul scrutinului din 28 septembrie.

Acțiunile erau coordonate de doi reprezentanți ai serviciilor secrete rusești. Anunțul a fost făcut, în cadrul unui briefing de presă, de către șeful PCCOCS, Victor Furtună și directorul SIS, Alexandru Musteața.

Ulterior, 62 din cei 74 de tineri reținuți pentru că ar fi pregătit dezordini în masă colaborează cu ancheta și au fost puși în libertate. În cazul celorlalți 12 indivizi, procurorii au cerut astăzi 30 de zile de arest preventiv.