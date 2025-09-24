Șeful Poliției din Republica Moldova: Mii de routere Wi-Fi ale cetățenilor, transformate în arme cibernetice pentru a bloca Comisia Electorală Centrală

Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise în această dimineață, a declarat pentru IPN și publicația franceză Le Figaro șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, scrie deschide.md.

Potrivit acestuia, atacul are ca scop utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii Comisiei Electorale Centrale, cu intenția de a bloca activitatea instituției.

„Orice mesaj transmis prin aceste rețele va fi redirecționat, prin intermediul infecției, către serverele CEC pentru a le suprasolicita și paraliza funcționarea. Fenomenul vizează nu doar CEC, ci și serverele și site-urile instituțiilor publice, precum și rețelele de comunicații”, a precizat Viorel Cernăuțeanu.

Șeful Poliției Naționale a precizat că în prezent se întreprind măsuri, în colaborare cu toți operatorii.

Viorel Cernăuțeanu a adăugat că el însuși este zilnic ținta unor tentative de compromitere a telefonului său mobil, ceea ce confirmă amploarea și caracterul coordonat al acestor acțiuni cibernetice.