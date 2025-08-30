G4Media.ro
Şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru: Discursul iresponsabil al lui George Simion, care…

calin georgescu george simion alegeri prezidentiale 2025
sursa foto: Inquam Photos / George Calin

Şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru: Discursul iresponsabil al lui George Simion, care critică vehement ajutorul acordat Ucrainei şi Moldovei, face jocul Rusiei

Articole30 Aug 2 comentarii

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că, prin criticile privind ajutorul României acordat Ucrainei şi Republicii Moldova, preşedintele AUR, George Simion, face jocul Rusiei ”agresoare”, punând în pericol securitatea naţională a României, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Alexandru Muraru a declarat, sâmbătă, că atunci când George Simion cere oprirea sprijinului pentru Ucraina, el uită că ”graniţele noastre sunt astăzi mai sigure pentru că Rusia este ţinută la distanţă”.

Potrivit liberalului , fiecare metru de teritoriu ucrainean apărat de ”eroii” de la Kiev înseamnă un metru în plus între armata rusă şi frontiera României.

”Discursul iresponsabil al lui George Simion, preşedintele AUR, care critică vehement ajutorul acordat Ucrainei şi Republicii Moldova, este o dovadă de ignoranţă strategică şi dezinformare periculoasă. Sub masca unui fals patriotism, Simion face jocul Rusiei agresoare, punând în pericol securitatea naţională a României”, a afirmat Muraru.

Liberalul consideră că a sprijini Ucraina nu este un act de caritate, ci o investiţie directă în propria noastră securitate.

”Neglijarea acestui aspect ar însemna aducerea conflictului direct la graniţa României, cu consecinţe economice şi umane incalculabile”, a adăugat Alexandru Muraru.

În ceea ce priveşte Republica Moldova, Muraru a susţinut că argumentele lui Simion sunt ”de-a dreptul absurde”, el motivând că ”o Moldovă prosperă, ancorată în spaţiul european, este cel mai bun scut al nostru la graniţa de Est a Uniunii Europene”.

”O Moldovă lăsată la cheremul propagandei ruse ar deveni un avanpost de instabilitate, o ameninţare la adresa securităţii şi a identităţii noastre naţionale. Sprijinul României pentru parcursul european al Moldovei este o obligaţie istorică, o decizie raţională şi singura garanţie pentru ca milioane de români de peste Prut să nu fie forţaţi să trăiască din nou sub influenţa Moscovei”, a spus Alexandru Muraru.

Liberalul a adăugat că mesajul lui Simion, care ”manipulează teama şi dezinformarea”, este o tentativă de a submina poziţia strategică a României.

”Nu putem permite ca discursuri populiste, pline de ură şi minciuni, să compromită stabilitatea şi prosperitatea pe care le-am câştigat cu greu. A sprijini Ucraina şi Republica Moldova în faţa agresiunii ruse este o componentă esenţială a interesului naţional al României şi o expresie a valorilor noastre europene. Cei care se opun acestei strategii nu înţeleg, sau nu vor să înţeleagă, că viitorul României este în Europa, alături de partenerii noştri strategici, şi nu în braţele trecutului rusesc”, a conchis şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
2 comentarii

  1. Coruptii din PNL Iasi, cu Mihai Chirica, Costel „Tabla” Alexe si Muraru in frunte, fac jocurile lui Simion! 🙂

  2. simion, perversul! diabolic! Oameni cu minimă decență nu vă mai lăsați păcăliți de acești șarlatani care se pitesc după cortina suveranismului.

